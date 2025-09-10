Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. G. (43) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

- Pretresom stana u Novom Sadu, u kome osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 820 grama marihuane, 290 grama heroina i oko 360 grama kokaina - navodi se u saopštenju.

Takođe, pronađene su i dve vage za precizno merenje i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

M. G. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

