Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičenog A. P. (43) iz ovog grada, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

- Kako se sumnja, on je, 5. septembra, u Almaškoj ulici u Novom Sadu, izazvao požar na automobilu jedne Novosađanke, tako što ga je polio zapaljivom tečnošću - navodi se u saopštenju PU Novi Sad.