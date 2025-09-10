Novosadska policija lisice na ruke stavila je A. P. (43) jer je izazvao požar na automobilu jedne Novosađanke, tako što ga je polio zapaljivom tečnošću
ZAPALIO ŽENI BMW: U Novom Sadu uhapšen piroman (43), pet dana trajala potraga za njim!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili osumnjičenog A. P. (43) iz ovog grada, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.
- Kako se sumnja, on je, 5. septembra, u Almaškoj ulici u Novom Sadu, izazvao požar na automobilu jedne Novosađanke, tako što ga je polio zapaljivom tečnošću - navodi se u saopštenju PU Novi Sad.
Policija je, operativnim radom, identifikovala, pronašla i uhapsila osumnjičenog.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
