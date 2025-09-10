Slušaj vest

Miloš Nilović, zvani Runjo, koji je juče optužen da je u aprilu ove godine u svom automobilu nosio arsenal oružja poznat je u javnosti kao "čovek s devet života", pošto je nekoliko puta do sada uspeo da izbegne likvidacije.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu juče je saopštilo da je podiglo optužnicu protiv Nilovića zbog sumnje da je 22. aprila u "škodi superb" neovlašćeno nosio veću količinu oružja i municije.

- Postoji opravdana sumnja da je 22. aprila neovlašćeno držao i nosio jedan poluautomatski pištolj marke "češka zbrojevka" uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 15 komada municije, zatim jedan poluautomatski pištolj "walther", uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 8 komada municije i jedan revolver marke "taurus" u čijem se dobošu nalazilo 5 komada municije, a za koje nije imao ispravu nadležnog organa - navedeno je u saopštenju tužilaštva.

Miloš Nilović i Nikola Vušović Foto: Facebook

Inače, Miloš Nilović Runjo, navodno je blizak škaljarskom klanu, a njegovo ime našlo se i u optužnici protiv vračarske grupe, na čijem su čelu bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i Radoje Zvicer. Suđenje protiv vračarskog klana u toku je pred Specijalnim sudom u Beogradu, a Nilović koji je preživeo pokušaj ubistva trebalo bi da bude saslušan kao svedok.

"Vračarcima" se, podsetimo, na teret stavljaju ubistva Aleksandra Halabrina, Aleksandra Šarca i Dragana Ristića Čađe, kao i pet pokušaja likvidacija među kojima je i pokušaj ubistva Miloša Nilovića 2020. u kafiću na Vračaru.

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, koju je tužilaštvo predložilo kao dokaz, Vušović je bio spreman da za Nilovićevu glavu iskešira 200.000 evra, a likvidaciju su pripadnici grupe planirali skoro tri meseca. Kako je citirano u optužnici, Vušović je ponudio "150.000 evra od njegovih i da uz to sam doda još 50.000 evra".

- Da li hoćeš da radiš jednog u Beogradu, da pomogneš oko lociranja i tog dela, a moji će da "rokaju"? Ja ne dobijam ništa, dobijam svoje, rešavam dušmane. Ovi moji daju 150.000, a ja bih dodao iz svog džepa još 50.000 - piše u poruci koju je, kako se sumnja, preko Skaja 2020. poslao Vušovič.

On potom preko iste aplikacije šalje fotografije na kojima je Nilović, nazivajući ga "škaljarcem" i "indijancem".

Takođe, Vušović piše svom saradniku "da je Nilović pre za rokanje nego za eksploziv", zbog čega planira da iznajmi štek-stan u blizini kafića u koji meta dolazi.

Ubica ušetao u restoran Foto: Screenshot

- Ima taj stan, baš je blizu tu, 80 evra. To bi nam bila bombona - navodno piše Džoni sa Vračara, dok sa saradnicima, kako se sumnja, planira likvidaciju. Potom šalje sliku kafića uz poruku: "Treba da ulete unutra sa "uzijima" i da izbuše sve".

- Kažite mi ko je bitan i toga više neće biti, kao da se nikada nije ni rodio - piše Miloš Miljanović, kog su, kako se sumnja, "vračarci" angažovali da uđe u kafić i puca u Nilovića.

Vušović: Biće ih trojica ili četvorica, al samo nam je ovaj bitan, ostali su degeni.

Miljanović: Sve ok, mislio sam sve da ih izbušim.

Vušović: Slobodno rokaj i po drugima. Jedan nam je bitan, a ostalima šta Bog da.

Kobnog dana, Vušović je kako se navodi, Miljanoviću poslao fotografiju na kojoj je Nilović u bašti lokala u društvu prijatelja uz poruku gde žrtva sedi i da na sebi ima zelenu majicu.

- Napad svim srcem, brate naš - šalje, navodno, Vušović Miljanović pošto mu je ovaj javio da je krenuo u kafić.

Međutim, posle propale "akcije" koju su snimile i sigurnosne kamere a na snimku se vidi kako kada optuženi ulazi naoružan u baštu, svi koji su sedeli za stolom ustaju i beže, Miljanović šalje poruku Vušoviću da su se "razbežali kao zečevi" i da nije stigao da puca "jer bi pobio nevine ljude".

Miljanović, oko 15 sati na čet šalje poruku: "Jbg, braćo, uleteo sam opušteno i "uzi" mi je bio iza leđa, ali kao da su im javili, svi su se razbežali ko zečevi".

Optuženi Miloš Miljanović Foto: Instagram, Screenshot

Vušović ga tada pita da li je pucao, a Miljnović odgovara da nije, jer bi pobio nevine ljude.

- Ne mogu da verujem, imali smo ih sve na tacni, ne mogu da verujem da metak nije opalio - pisao je, a Mijlanović mu odgovara "da nije mogao da puca i da ubije nečiju ženu ili ćerku, jer su se tako namestili".

- On je uleteo pozadi, iza zelenih vrata i zaključao se - piše Miljanović, na šta Vušović odgovara "da je to WC i da je trebalo da puca kroz vrata".

- Opet su nam pobegli, ovaj se u WC zaključao. Ne mogu da dođem sebi od ovog ludila - navodno je napisao Vušović.

Podsetimo, Miloš Miljanović uhapšen je dan posle upada u kafić na Vračaru, a u međuvremenu je i osuđen pred Višim sudom u Beogradu na četiri godine zatvora zbog nedozvoljenog oružja.

Nilović: Nisam ga video, pobegao sam kada su svi poskakali Miloš Nilović je na saslušanju u sklopu istrage protiv vračarskog klana izjavio da se ne seća svih detalja, jer je prošlo dosta vremena od događaja. - Znam da sam sedeo sa kumom i drugarima u kafiću i da je neko ušao. Neko je rekao da ima pušku i razbežali smo se, svako na svoju stranu. Tog čoveka ne poznajem, a sećam se da je imao hiruršku masku na licu i kapuljaču - rekao je Nilović, navodno, na saslušanju i dodao da je on sedeo na nekigh 10 metara od ulaza u kafić, okrenut tako da su mu u vidokrugu bili svi koji ulaze, ali da u momentu ulaska čoveka s puškom nije video jer je gledoa u telefon. - Bio sam okrenuo glavu, a kada su svi počeli da beže i ja sam pobegao u zadnji deo lokala - rekao je Nilović i dodao da se on ne pridružuje krivičnom gonjenju.

Inače, Miljanović je u svojoj odbrani priznao da je naoružan puškom uleteo u kafić s namerom da zastraši momke koji su mu, kako je tvrdio pred sudom "ranije dobacivali na ulici".

- Ja sam bio teško ranjen u glavu 2002. i nedostaje mi deo mozga. Oporavljao sam se sedam meseci, ali kao posledicu imam epilepsiju i pijem lekove. U Beograd sam došao 10 do 15 dana pre tog događaja, jer imam ovde devojku ili sam je bar imao. Dan pre tog dogadaja, neki muškarci su mi dobacivali iz cista mira na ulici u stilu da sam "kao narkoman, pitali su "hoceš li još heroina". Toga dana bilo mi je baš loše. Video sam da su ušli u taj kafic. Sutradan sam došao jer sam hteo da ih zaplašim. Ušao sam, video da ih nema i izašao - izneo je odbranu Miljanović.

Ovo nije bio jedini put da je Nilović izbegao likvidaciju.

Vladimir Popović ubijen u kafiću Foto: Kurir, Marina Lopičić

On je izbegao metak i 1. decembra 2018. u kafiću na Zvezdari, kada je sedeo u društvu Vladimira Popovića, zvanog Pop. Dvojica maskiranih egzekutora toga dana su navodno upala u kafić i izrešetala Popovića, ali je Nilović uspeo da se sakrije iza šanka i izbegne smrt.