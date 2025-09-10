Pripadnici crnogorske policije uhapsili su O.M. iz Srbije za kojim je bila raspisana međuanrodna poternica na zahtev NCB Interpola Beč
CRNOGORSKA POLICIJA UHAPSILA SRBINA KOG JE TRAŽIO INTERPOL: Mladiću se u Beču sudi, a preti mu 10 godina robije!
Na graničnom prelazu Dračenovac pripadnici crnogorske policije lišili su slobode državljanina Republike Srbije O. M. (27), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica na zahtev NCB Interpola Beč.
Kako se navodi u saopštenju crnogorske policije, O. M. se potražuje radi obezbeđenja prisustva krivičnom postupku koji se vodi pred Sudom u Beču, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nanošenja teške telesne povrede.
- Prema zakonima Austrije za ovo delo zaprećena je kazna zatvora u trajanju do deset godina - navodi se u saopštenju crnogorske policije.
Uhapšeni O.M. biće u zakonskom roku priveden sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju.
