Na graničnom prelazu Dračenovac pripadnici crnogorske policije lišili su slobode državljanina Republike Srbije O. M. (27), za kojim je bila raspisana međunarodna poternica na zahtev NCB Interpola Beč.

Kako se navodi u saopštenju crnogorske policije, O. M. se potražuje radi obezbeđenja prisustva krivičnom postupku koji se vodi pred Sudom u Beču, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nanošenja teške telesne povrede.

- Prema zakonima Austrije za ovo delo zaprećena je kazna zatvora u trajanju do deset godina - navodi se u saopštenju crnogorske policije.