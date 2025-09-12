Slušaj vest

Tuga za našim Jovanom je velika...Ugasio se jedan predivan život vrednog, požrtvovanog i dobrog mladića. Vodenom puškom je čistio rešetke boksova gde su smeštene svinje i tada je došlo do kratkog spoja, kaže za Kurir rođaka tinejdžera Jovana Simeunovića (19) koji je 29. avgusta na tragičan način izgubio život čisteći farmu svinja na porodičnom imanju u Glogovcu kod Bogatića.

Od strujnog udara Jovan se srušio, a lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt.  

Jovan Simeunović preminuo nakon strujnog udara Foto: Društvene Mreže

Čistio rešetke da skine prljavštinu

- Jovan, ali i njegova dva brata uvek su se angažovali oko poslova vezanih za domaćinstvo. Nikad se nisu stideli poštenog rada i to je ono što je naše momke uvek izdvajalo. Ponosni smo na njih - kaže na početku razgovora rođaka i priseća se kobnog dana kada je Jovan preminuo najverovatnije od posledica strujnog udara

- On je tog dana čistio rešetke u svinjcu i to nekom vrstom vodene puške koju su često koristili svi članovi porodice jer je ona najbolje skidala tu prljavštinu koja se uhvati. Dete je čistilo, sam je bio u boksovima. Kako smo kasnije saznali, on je najverovatnije tim šmrkom, velikim mlazom od vodene puške kvasio rešetku, ali je voda prskala i došla u kontakt sa električnim instalacijama. 

Samo je pao...

Kako nam potom objašnjava neutešna rođaka, kada su se spojili voda i struja došlo je do strujnog udara. 

- Naš Jovan je tada pao, kao pokošen. Udarila ga je struja. Sad se priča da su te instalacije bile neispravne i da je zato došlo do tragedije - kaže rođaka koja ne može da nađe reči utehe za tregediju koja ih je snašla. 

Umrlica Jovana Simeunovića Foto: Društevne Mreže

- Sahranili smo ga. Potresno je bilo gledati kako njegova majka plače i doziva ga. Niko ko je došao da ga isprati na večni počinak nije mogao da sakrije suze koje su samo lile niz lice. Teško im je sad i da uđu tamo gde su ga našli mrtvog. Nikad se neće oproaviti od ovog gubitka - zaključuje neutešna rođaka. 

Istraga povodom tragedije u kojoj je nastradao tinejdžer je i dalje u toku.

