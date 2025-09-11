Slušaj vest

Prošlo je skoro četri meseca od smrti tinejdžerke, Tijane R. (19) iz Novog Sada, a u istrazi koju vodi Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, kako nezvanično saznajemo, malo toga je urađeno!

Naš izvor upoznat sa tokom istrage kaže da za sve ovo vreme nije saslušan ni jedan svedok, dok su, s druge strane, tužilaštvu dostavljeni rezultati obdukcije i veštačenja sajli i padobrana iz kog je devojka ispala tokom kobne vožnje parasejlingom u Budvi.

Preminula Tijana R. iz Novog Sada Foto: Društevne Mreže

Svedoci nisu saslušani

- Tokom svih ovih meseci, tužilac nije saslušao ni jednog svedoka, pa čak ni dvojicu muškaraca koji su upravljali gliserom koji je vukao padobran sa kog je devojka pala. Tako da još uvek nije utvrđeno ko je i da li je neko kriv za smrt devojke - objašnjava naš izvor i dodaje:

- Veštačenja padobrana i sajli su pokazala da je u trenutku nesreće sve bilo ispravno.

Tragedija na primorju se dogodila, podsetimo, 28. maja kada je Tijana R. pristala na besplatnu vožnju parasejlingom u zamenu da se snimi za reklamni spot budvanske agencije koja se decenijama bavi vodenim sportovima. Prošla je neku vrstu obuke tokom koje je, kako se navodi, bila raspoložena i vesela i nije pokazivala strah, ni paniku.

Ilustracija Foto: Shutterstock

- Kobnog dana devojka je bila u društvu strine i njene bebe i pristala je na vožnju parasejlingom. Na početku je bila nasmejana i vesela, a to se može videti i na videu koji je snimljen kamerom na padobranu. Kompletan snimak traje 24 minuta i ima ton - kaže naš izvor i dodaje da se na snimku vidi da je devojkom tokom prvih sedam minuta bila raspoložena i nasmejana, mahala je strini na obali i videlo se da uživa.

- Letela je niže, pa je čak u nekoliko navrata i dodirnula nogama more. Navodno, u sedmom minutu uznemirujućeg snimka vidi se da se padobran za koji je bila zakačena tinejdžerka spušta i završava u vodi. Ona je tada pomislila da je vožnja završena, međutim ubrzo su usledili agonija i borba za život - prepričava nam izvor šta je zabeležila kamera i nastavlja:

Lepa Tijana R. preminula tokom vožnje parasejlingom Foto: Društevne Mreže

- Umesto da završe vožnju, dvojica momaka, koji su upravljali gliserom koji je vukao padobran, naglo su velikom brzinom krenuli ka ostrvu Havaji i ponovo vinuli tinejdžerku u visine. Devojka je tada počela da paniči i da doziva pomoć. Naime, ona od sedmog do desetog minuta na snimku, tačnije tri minuta, izgovara: "Alo, spustite me! Joj, šta je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno! Alo, hoću nazad! Molim vas, hoću nazad, ovo je previše strašno! Nazad!".

Visina veća od 50 metara

Izvor kaže da je bila uznemirena i molila je da je spuste. Mahala je i rukama i nogama u kameru koja je sve vreme snimnala. Zatim je počela da čupa konapac, u nadi da će vozači glisera videti. Na kraju je skinula zaštitni prsluk i pala u more sa visine veće od 50 metara.

Naš izvor dalje objašnjava, da momci koji na gliseru nisu ni primetili da je devojka upala u more. Gliser je nastavio da se kreće još neko vreme.

- Navodno, pad devojke u more je sa obale video čovek koji je odmah seo u svoj čamac. Takođe, nekoliko ljudi iz kafića ušlo je u vodu, počeli su da plivaju ka njoj. Ubacili su je u čamac, dok je neko sa obale pozvao Hitnu - navodi izvor blizak porodici i dodaje da su lekari mogli samo da konstatuju smrt.

Devojka poginula tokom parasejlinga u Budvi Foto: Društvene Mreže

Napustili zemlju

Prema rečima našeg izvora, kamera je zabeležila i razgovor dvojice momaka na gliseru.

- Kada su primetili da je padobran prazan i da devojka nije u njemu, počeli su da paniče. Pošto se radi o državljaninu Turske i državljninu Srbije malo su komunicirali na srpskom, malo na engleskom jeziku - kaže on i prepričava njihov razgovor:

- Brate, gde nam je devojka? Šta ćemo da radimo? J*** ga, kako je pala?

- J*** te, šta ćemo da kažemo njenoj majci? Šta da radimo? Možemo da kažemo da je pala u vodu i da je teško povređena.

Prema rečima sagovornika, vozači glisera su istog dana, nekoliko sati nakon nesreće, napustili Crnu Goru. Iz Osnovnom državnog tužilaštvu u Kotoru nisu odgovorili na pitanja Kurira.

Porodica očajna Nesreća je mogla biti sprečena Porodici tinejdžerke iz Novog Sada, kako nam je rekao izvor, izuzetno teško pada to što je pokušano da se u javnosti slučaj smrti njihove Tijane predstavi kao samoubistvo. Kako kaže naš sagovorni, ovde je reč o nesreći koja je mogla biti sprečena da je neko reagovao na Tijanine vapaje. - Otac devojke otišao je nakon nesreće u Crnu Goru da sa onima koji su zaduženi za istragu razgovora o novim detaljima istrage. Najpre je otišao u Policijsku upravu Budva gde mu je rečeno da ode u Kotor u tužilaštvo. Međutim, tamo mu je rečeno da nema novih detalja - navodi izvor blizak porodici Novosađanke.