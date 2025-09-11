Slušaj vest

Okrivljeni za teško ubistvo Dušana Antonijevića i učestvovanje u tuči pre dve godine u kafani kod Mladenovca izjašnjavali su se danas na suđenju u Višem sudu u Beogradu na fotodokumentaciju Uprave kriminalističke policije sa uviđaja u kafani.

Oni tvrde da nisu krivi, pa su ukazivali na detalje na fotografijama, koji bi mogli da im idu u prilog.

Danijel Simić, koji je uz Marka Pitulića i Bojana Puketu optužen za teško ubistvo Antonijevića u saizvršilaštvu tvrdio je da je sedeo na stolici i refleksno ustao kada je metež počeo.

dusan-antonijevic-ubijeni-foto-printsrcreen.jpg
Ubijeni Foto: Kurir.rs

- Posle sekund ili dva Dušanov sin Viktor Antonijević me obuhvatio rukama i gurao unazad do drugog stola i tu sam pao. On me je oborio. Dve flaše od piva koje se vide ispod moje stolice su cele i neoštećene. Jedna je Saše Stepanovića, a druga je moja, a u optužnici se navodi da je ta moja flaša razbijena - kazao je Danijel Simić i pokazivao na slikama gde se nalazio, gde je pao, da mu se tu vide i papuče, koje su mu spale i ostale u restoranu.

Njegov brat Marko Simić optužen sa još Milošem Jankovićem i Sašom Stepanovićem za učestvovanje u tuči pokazao je da je sedeo na čelu stola, okrenut ka muzici.

- Kada je krenulo ustao sam i video da Viktor Antonijević gura Danijela do drugog stola. Krenuo sam za njima i pomerio Viktora sa Danijela. Stepanović je tada izlazio iz toaleta i pomogao mi. Podigli smo Danijela i izašli napolje - tvrdio je Marko Simić.

Optuženi Bojan Puketa naveo je da je u trenutku izbijanja nereda bio okrenut ka muzici i pokazao da je sedeo na prvoj stolici do zida i klavijature.

- Okrenuo sam se i video da se Dušan izdvaja iz gužve kao da pliva i glavom udara u zid i pada na pločice - rekao je Puketa i pokazivao je u sudnici kako je to izgledalo.

- Nisam video da ga je neko gurnuo. Ja sam tada držao flašu piva u ruci i krenuo ka gužvi da razdvajam i neko mi je dok sam bio u prolazu između stolova izbio flašu iz ruke i ona je odletela do zida u koji je Dušan udario i razbila se. Video sam kako pivo peni na podu. Dve pevačice su rekle da je Pitulić gurnuo Dušana do našeg stola i da sam ga ja udario flašom. Na fotografijama se vidi da kod našeg stola  nema nijedan delić flaše, ni na stolu, ni oko njega. Svi delići tog stakla su 3 ili 4 metra dalje, kod drugog stola.

Dušan, ubijen u tuču u Mladenovcu  Foto: Nenad Kostić

Puketa je analizirao i grlić pivske flaše na kojem je pronađen njegov DNK trag i koji je fotografisan kao trag ostao na mestu zločina.

- Vidi se da se taj grlić nalazi ispod stola kod šanka, nekoliko metara udaljen od mesta tuče. Neko mi je izbio flašu i ona je odletela tamo. Takođe, pevačica Biljana Stanković je rekla da sam ja Dušana udario zatvorenom flašom, a na grliću, kao što se vidi na fotografiji, nema čepa, otvorena je. Svi svedoci su rekli da je Biljana Dušana polivala vodom i da se krv razlivala. Moguće je da je voda pomerila i neki delić moje flaše i da je tada zakačen krvlju. Ali, napominjem da ja nemam nijedan zajednički DNK trag sa Dušanom Antonijevićem i nisam ga udario.

Inače, Puketin DNK je nađen na opušku, kutiji cigareta, grliću razbijene flaše i na 8 komadića razbijenog stakla, gde je DNK tragu značajno doprineo uz Viktora Antonijevića.

Drugi okrivljeni Marko Pitulić, Miloš Janković i Saša Stepanović nisu želeli da se izjašnjavaju o fotografijama.

Takođe, ispod noktiju ubijenog Dušana Antonijevića nađen je DNK trag Pitulića.

U pritvoru zbog optužbi za ovaj zločin se već dve godine nalaze Marko Pitulić i Bojan Puketa, dok se ostali brane sa slobode. Puketin branilac Bojan Ječmenica ponudio je sudu i jemstvo od 150.000 evra u vrednosti porodične kuće Puketa, ali je sud odbio da i njega i Pitulića pusti na slobodu ili u kućni pritvor.
ubistvo.jpg
Okrivljeni Foto: Printscreen, Nenad Kostić
Podsetimo, Dušan Antonijević kobnog dana bio je u kafani sa svojim sinom, a u istom objektu, za susednim stolom, sedeli su osumnjičeni. Antonijević je, navodno, hteo da za svog sina Viktora (21), kom je te večeri bio rođendan, naruči pesmu, kada je šestoro momaka skočilo na njega. Dušana Antonijevića su tukli pesnicama i nogama, kao i pivskom flašom. Povrede u tuči zadobio je i njegov sin.
- Osumnjičeni su skočili na Dušana jer su prethodno dali dobar bakšiš muzici i naručili repertoar koji su želeli. Zbog toga nisu dozvolili da Antonijević naruči pesmu za sina - pričali su izvori ranije, objašnjavajući motive kobne tuče. 
(Kurir.rs / Novosti
Ne propustiteHronikaOTAC I SIN SE PIJANI U PRODAVNICI HVALILI SLIKAMA PRETUČENOG ČOVEKA Nisu im verovali, a onda je policija zatekla FILMSKU SCENU: Lokva krvi, od njega ni traga!
IMG_20250810_201420.jpg
HronikaOBRAČUN KOD PALATE ALBANIJA, IZBODENA TROJICA: Sevale i pesnice i noževi, u centru Beograda tukli se sredovečni muškarci, stari znanci policije
nemanja-nikolic-2.jpg
Hronika"STANITE MOLIM VAS, GAZE GA NOGOM PO LICU!" Užasna scena u beogradskom autobusu, dva mladića i devojka krenuli da opljačkaju čoveka - PA GA KRVNIČKI PRETUKLI
1213-zorana-jevtic.jpg
HronikaBRUTALNA TUČA NA MEDAKOVIĆU! Žestoka makljaža dve grupe muškaraca, jedan izvadio motku i počeo nemilosrdno da udara... SVE ZBOG PARKINGA?! (VIDEO)
2025-09-03 17_53_03-Media Player.png