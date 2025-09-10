Slušaj vest

Dragan Ristić Čađa (61), ugostitelj iz Beograda i kum aktera filma "Vidimo se u čitulji", pokojnog Željka Rutovića, ubijen je na današnji dan pre pet godina u Kaluđerici. Za likvidaciju Ristića sudi se pripadnicima vračarskog klana na čijem su čelu prema optužnici bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer.

Prema navodima optužnice, u Ristića je pucao optuženi Vuk Ursulov. Kobnog 10. septembra 2020. prema optužnici, po nalogu Vušovića je sačekao da žrtva izađe iz porodične kuće i krene na posao, čim je ušao u automobil, isfingiran je udes. Kada je Ristić izašao iz kola, najverovatnije kako bi pogledao kolika je šteta, ubica je u njega ispalio osam hitaca.

Kako se navodi u optužnici, udes je izazvao "pasatom" koji je potom zapalio u Mirijevu, prešao u "mazdu" i odvezao se.

Kao motiv ubistva Ristića, u optužnici se navodi to što su pripadnici kriminalne grupe smatrali da ih je sin pokojnog, Milutin Ristić, "cinkario" u sudskom postupku u kom su zajedno bili optuženi.

Mesto zločina Foto: Tamara Trajković

Iz presretnutih Skaj poruka koje je tužilaštvo predložilo kao dokaz, proizilazi da su "vračarci" planirali da ubiju mlađeg Ristića ali da su mu prvo ubili oca jer su smatrali da je "opasan i da bi se svetio".

U porukama koje su razmenjivali uoči ubistva, okrivljeni Dario Đorđević Dekster, kom se sudi u odsustvu jer je u zatvoru u Austriji, navodno je pisao da je spreman za likvidaciju da plati 60.000 evra.

Rutović se čituljom oprostio od kuma Željko Rutović, kontroverzni biznismen kog su u prepiskama pominjali pripadnici vračarskog klana, preminuo je u martu ove godine posle borbe sa teškom bolešću. Javnosti je postao poznat kao akter filma "Vidimo se u čitulji", koji se bavi fenomenom "žestokih momaka" u Srbiji početkom 1990-ih. - Kume moj dobri, počivaj u miru. - napisao je Rutović u čitulji posle ubistva Dragana Ristića Čađe.

- Imam pravu akciju za njega. Locirana meta, čovek 60 godina, prosto do ja.a. Kaže šta mu treba i gotovo, ali jbg 60.000 je za tog - napisao je navodno Đorđević nepoznatoj osobi 27. avgustra 2020.

Komentarisali su i motiv likvidacije:

- Nije opasan ćale, al Rutović mu kum.

- Njegov sin je cinkaroš, namestio je naše da leže po 10 godina. Čađa je namestio priču da oslobodi sina.

Na dan ubistva Ristića, Đorđević je navodno planirao slavlje uz vatromet.

- Čađa ode, daleko mu lepa kuća.

- Treba svi na sahranu da odemo. Daću mu čitulju, poslednji pozdrav najvećem cinkarošu

- Za tata Čakija od Mikijevih drugara

- Muzika i pečenje, spremno sve. Večeras vatromet!

U porukama su takođe pisali i da je "Milutin bez Čađe smešan", i da su "zmiji odsekli glavu".

Osumnjičeni za ubistvo, uhapšen je već narednog dana, ali prema dokazima tužilaštva, ostali pripadnici kriminalnog klana planirali su da kada ocu bude davao 40 dana, ubiju i njegovog sina Miluta.

Inače, pripadnicima vračarskog klana sudi se i za likvidacije Aleksandra Šarca i Aleksandra Halabrina, kao i pet pokušaja ubistava.

Tokom suđenja, Ursulov je krivicu za ubistvo Ristića pokušao da prebaci na pokojnog Šarca.

- Namagarčen sam od strane Aleksandra Šarca. Ja sam žrtveno jagnje, koje su poslužili na tanjiru - rekao je ranije iznoseći odbranu Ursulov koji je tvrdio da ga je Šarac povezao sa izvesnim Crnogorcem da mu da automobil da ga isproba kako bi mu prodao, ali da ga je prevario jer je njegov automobil zloupotrebljen.