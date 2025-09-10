Slušaj vest

Jedna osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Pećinaca.

Kako prenosi Instagram stranica "192_rs", a prema prvim informacijama, do sudara je došlo između "kedija" i putničkog automobila.



Tri osobe su povređene i njih je zbrinula Hitna pomoć iz Pećinaca i Rume. Supruga poginulog muškarca je teško povređena, kao i dve osobe iz drugog vozila.

Policija i hitna pomoć odmah su izašli na teren, ali nažalost, jedna osoba je preminula usled zadobijenih povreda.

Na licu mesta su vatrogasci, a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.