Viši sud u Novom Pazaru osudio je danas Veljka Miletića (25) na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora zbog ubistva Tarika Hasanovića (21), koje se dogodilo u septembru 2023. godine ispred jednog hotela u Novopazarskoj Banji.

Podsetimo, zločin se dogodio 14. septembra 2023. godine kada je iz očevog pištolja pucao u žrtvu, koja je od zadobijenih povreda preminuo nakon dve nedelje u Kliničkom centru u Kragujevcu. Inače, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je u februaru optužnicu protiv Veljka Miletića za krivično delo teško ubistvo. Takođe, okrivljeni se teretio i za krivično delo nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Sud je Miletića na današnjem suđenju proglasio krivim za ubistvo, za šta mu je izrečena kazna od 14 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija dobio dve godine, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora - prenose lokalni portal Radio Sto plus.

Kako potom dodaju izricanje presude obeležile su burne reakcije porodice nastradalog, koji su sudskom veću dobacivali "sram vas bilo" i "toliko vredi život deteta". Nakon toga došlo je i do gužve u sudnici, a pojedinim prisutnim građanima je pozlilo. Vređani su i roditelji optuženog, kao i njegov branilac.

Kako se radi o prvostepenoj presudi, Više javno tužilaštvo i odbrana optuženog imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu.

Podsećamo, Više javno tužilaštvo teretilo je Miletića za teško ubistvo iz ljubomore, tvrdeći da je žrtvu video kao prepreku za ostvarivanje veze s devojkom u koju je bio "patološki zaljubljen". Prema optužnici, Miletić je 14. septembra 2023, nakon kraće rasprave, iz torbice izvadio pištolj "CZ 99", udario Tarika u glavu, a zatim mu ispalio dva hica u predelu glave, nanevši mu povrede od kojih je dve sedmice kasnije preminuo u KC Kragujevac.