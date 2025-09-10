Slušaj vest

Viši sud u Novom Pazaru osudio je danas Veljka Miletića (25) na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora zbog ubistva Tarika Hasanovića (21), koje se dogodilo u septembru 2023. godine ispred jednog hotela u Novopazarskoj Banji.

Podsetimo, zločin se dogodio 14. septembra 2023. godine kada je iz očevog pištolja pucao u žrtvu, koja je od zadobijenih povreda preminuo nakon dve nedelje u Kliničkom centru u Kragujevcu. Inače, Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru podiglo je u februaru optužnicu protiv Veljka Miletića za krivično delo teško ubistvo. Takođe, okrivljeni se teretio i za krivično delo nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

370204301_6897373606982030_4363526069076538424_n.jpg
Okrivljeni Veljko Miletić Foto: Društvene Mreže

- Sud je Miletića na današnjem suđenju proglasio krivim za ubistvo, za šta mu je izrečena kazna od 14 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija dobio dve godine, što je objedinjeno u jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora - prenose lokalni portal Radio Sto plus.

Kako potom dodaju izricanje presude obeležile su burne reakcije porodice nastradalog, koji su sudskom veću dobacivali "sram vas bilo" i "toliko vredi život deteta". Nakon toga došlo je i do gužve u sudnici, a pojedinim prisutnim građanima je pozlilo. Vređani su i roditelji optuženog, kao i njegov branilac.

Kako se radi o prvostepenoj presudi, Više javno tužilaštvo i odbrana optuženog imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Kragujevcu.

311859139_5586676008094008_8888579142158394752_n.jpg
Ubijeni Tarik Hasanović Foto: Društvene Mreže

Podsećamo, Više javno tužilaštvo teretilo je Miletića za teško ubistvo iz ljubomore, tvrdeći da je žrtvu video kao prepreku za ostvarivanje veze s devojkom u koju je bio "patološki zaljubljen". Prema optužnici, Miletić je 14. septembra 2023, nakon kraće rasprave, iz torbice izvadio pištolj "CZ 99", udario Tarika u glavu, a zatim mu ispalio dva hica u predelu glave, nanevši mu povrede od kojih je dve sedmice kasnije preminuo u KC Kragujevac.

Tokom suđenja, optuženi je priznao da je ubio Tarika Hasanovića, ali je negirao da je to učinio iz ljubomore, istakavši da "žali što je njegovom rukom ugašen jedan mladi život, i to život njegovog druga". Detaljnije o tome šta je u odbrani rekao okrivljeni Miletić možete pročitati OVDE

(Sandžak press - Kurir.rs)

Ne propustiteHronika"SLAO SAM MU GLUPE PORUKE, PIŠTOLJ SAM PONEO OD KUĆE, UDARIO GA 2 PUTA I ONDA SAM PUCAO" Burno suđenje konobaru iz Pazara, ubio druga zbog patološke ljubomore?
novi pazar.jpg
Hronika"SLAO SAM MU GLUPE PORUKE, PA SAM GA UBIO!" Konobar iz Pazara na suđenju priznao da je ubio gosta restorana. Isplivala šok prepiska, ubica poslao i ovu fotku...
novi pazar.jpg
HronikaMASOVNA TUČA U NOVOM PAZARU: Opšti haos u Ulici Save Kovačevića, nekoliko osoba povređeno! (VIDEO)
521.jpg