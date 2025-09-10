Slušaj vest

Nakon predloga Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, da se istraga o autobusu koji je 2. juna izgoreo kod mesta Krivi Vir, i u kojem je bilo 64 učenika prokupačke Osnove škole "Nikodije Stojanović Tatko" koji su na sreću minut pre požara izašli, po odluci Apelacionog javnog tužilaštva u Nišu, prebačena je na postupanje Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju. U OJT Prokuplje kažu da prikupljaju podatke lica u svojstvu građana.

- Nakon toga biće doneta odluka o toku postupka, odnosno o postojanju ili nepostojanju krivičnog dela i osumnjičenog- stiglo je u odgovoru koji nam je poslat iz Osnovnog javnog tužilaštva Prokuplje.

Na pitanje da li je završeno veštačenje i koji je uzrok paljenja autobusa, nismo dobili.

- Njima treba tri meseca da prvo utvrde nadležnost, pa da uopšte krene istraga, a deca su bila u pitanju - ljuti su roditelji učenika prokupačke Osnovne škole "Nikodije Stojanović Tatko" koji kako kažu bez obzira na sve neće odustati od istine i odgvornosti oih koji su mogli da spreče ovaj incident.

Njima ovako spor napredak je sumjiv, kako tvrde, jer im se čini da neko pokušava da ih natera da zaborave ono što se dogodilo.

- Samo pukom srećom deca i nastavnici su uspeli da na vreme izađu iz autobusa. Deca su nakon toga imala tegobe zbog dima kojeg su se nagutala, jer ih je vozač vozio iako je bilo očigledno da se nešto u autobusu zapalilo, zbog dima u samom vozilu.

Toga dana učenici su krenuli u obilazak zapadne Srbije u aranžmanu iške Turističke agencije "Halo travel" koja je prošla tender koji je škola raspisala za izvošenje ekskurzija u 2024/2025. godini. Kako su ranije posvedočila deca, vozač je nekoliko puta stajao, a onda je autobus počeo da se dimi, ali su nastavili put još nekih dvadesetak minuta. Bukvalno su u poslednjem minutu stali i deca su izašla, a autobus je u potpunosti izgoreo.

Nakon incidenta oglasila se Policijska uprava Porkuplje te iznela podatke da je "autobus marke 'neoplan' registarskih oznaka Ni 369 TJ vlasništvo Mladena Miljkovića iz Doljevca, a korisnik je preduzeće Euro komerc doo iz Prokuplja. Pri pregledu vozila utvrđeno je da je za vozilo urađen tehnički pregled u skladu sa pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece… Vozač je posedovao potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila od dana 27. maja ove godine izdatu od strane preduzeća 'Autotehna' iz Doljevca".