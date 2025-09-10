Slušaj vest

U nesreći koja se danas dogodila u selu Zemanica u opštini Leposavić, kada je došlo do prevrtanja traktora, život je izgubio 17-godišnji mladić N.P. potvrdio je za Kosovo onlajn zamenik komandira tzv. kosovske policije za region sever Veton Eljšani.

Eljšani je rekao da je do nesreće najverovatnije došlo usled prevrtanja traktora.

„Danas oko 11 sati smo dobili poziv hitne službe da je u selu Zemanica kod Leposavića došlo do nesreće i da je jedno lice povređeno. Kada je ekipa izašla na lice mesta konstatovala je smrt. Žrtva je mladić, 2008 godište koji je nastradao kada je došlo do prevrtanja traktora“, naveo je Eljšani.

On je potvrdio da je tužilac naredio da se telo mladića preda porodici bez daljih ispitivanja.