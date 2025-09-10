Slušaj vest

Tadašanji pomoćnik direktora crnogorske policije za organizovani kriminal Zoran Lazović tražio je od pripadnika kavačkog kriminalnog klana da u sledećoj turi međunarodnog šverca kokaina i za njega "ubace" pet kilograma te droge.

Tvrdio je to njegov sin, policajac Petar Lazović, dok se na Skaj aplikaciji dopisivao sa kolegom iz službe i kartela Ivanom Stamatovićem zvanim Batica.

Sada optuženi bivši bezbednjak Lazović komunikaciju na nekada zaštićenom telefonskom programu započinje 18. februara 2021. godine, oko 21.30 sati...

Zoran Lazović

Stamatović mu odgovara i pita šta radi, a Lazović odgovara:

“Evo tu kod tate kući... Evo pita tata oli mu ubacit 5 kom”.

“Ima li on para da plati to? Nema na dug više”, odgovara Stamatović.

Mlađi Lazović tada u priču uvodi i majku, a potom, da bi potvrdio, šalje fotografiju na kojoj se vidi ona, njegove i noge još jedne muške osobe.

Stamatović objašnjava da starijem Lazoviću u toj turi ne mogu ubaciti kokain, da će videti za sledeću isporuku, ali da ne obećava...

“Ova tura je ful, vidjećemo nešto sledeća, al ne obećavamo”, piše on.

Petar Lazović se potom interesuje za njegovu nabavku:

“Koliko imam ja sad, da vidim šta ćemo za sjutra i Australiju”, pita i dobija odgovor da ima “plaćeno 22 u turi koja je krenula”...

Petar Lazović

Nakon što je pitao koliko mu ukupno ostaje, Stamatović mu šalje fotografisan sveden račun.

“Junior

10 - 1,7% = 8,3 * 25.000 = 207.500 - 16.720 dug od ranije = 224.220.

Novi posao

22 * 5300 = 116.600

224.200 -116.600 = 107.620 ostalo”, piše na papiru koji je Stamatović slikao i poslao mu.

Taj optuženi policajac pojasnio je kolegi računicu:

“Izašlo, dodao ti tu što si imao para od ranije, 16 h i nešto, pa oduzeo ovaj posao što je krenuo. Ostalo ti preko 100 h”.

Petar Lazović tada traži savet da li i to što je ostalo da “uloži” u posao koji ekipa okupljena oko begnuca sa policijskom značkom Ljuba Milovića, dogovara za dan kasnije:

Ljubo Milović

“106 je 22? Oću li sjutra fiknut to”, pita on.

Od kolege dobija pojašnjenje:

“Nadam se da pišem da može da se razumije. 116.600 su 22 komada. Ne znam batice, prati svoj osjećaj. Vidi ti sa Oficirom, dogovori i ja sam tu”, šalje on.

Odmah potom, glavni računovođa policijskog narko kartela dodaje da nije pričao oko detalja “novog posla” sa Milovićem, koji je na Skaju koristio i nadimak Oficir.

“Ne znam. Nisam pričao sa njim oko detalja još. 21 komad je 111.300, a ti imas 107.620. Tako da fali 3.680 samo. Polakote, što bi rekao jedan čovjek. Aj’ vidimo se sjutra, došla mi je žena, pa ću doći malo”, šalje Stamatović i odgovara Lazoviću da ne zna po kojoj ceni će moći da prodaju kokain.

“Čim je tržište preplavljeno, pada cijena, al’ eto, ako bude 25, oko 880.000. Malo ti fali da budeš milioner, hahahah. To ćeš sa poslom Australije”, piše i poručuje da je “ova što plovi Oficiru mnogo bitna. Ima baš puno”...

“Nisam znao detalje za Australiju. A Oficir, jes. Malo, nije strašno. Kao da mu je prvi put da ljulja jako, nije ovako, al spram para koliko je imao tada, isto je ljuljao jako. Ti si isti on. Bez brata ko vas spoji. Polako, biće vremena, biće ovog posla i vremena”, zaključuje Stamatović i šalje kolegi da on, Lazović, na MSC brodu ima 21, a u pošiljci koja ide za Australiju 20 “komada”...

Optužbe

Petar Lazović je bivši službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

Uhapšen je 18. jula 2022. godine po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog sumnje da je počinio više teških krivičnih dela: stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge i oružja, neovlašćeno držanje opojnih droga, krijumčarenje, nedozvoljeno držanje oružja i eksploziva, kao i zloupotrebu službenog položaja.

Postupak je pokrenut na osnovu materijala koji su SDT-u dostavljeni od strane Evropola i francuskih pravosudnih organa, najpre u julu i decembru 2021. godine, a potom ponovo u maju 2022.

Prema tvrdnjama tužilaštva, on je državnu službu podredio interesima kavačkog kriminalnog klana, odnosno njegovom vođi Radoju Zviceru.

Radoje Zvicer

Tom Kotoraninu javljao je ako neko od njegovih vojnika “propeva”. Svojeveremeno, izvestio ga je da je Nikšićanin Petar Mujović odmah, nakon hapšenja, priznao policajcima da je ispred kotorske policije sa metkom u cevi čekao jednog od vođa zločinačkog škaljarskog klana Jovana Vukotića, a ispričao im je i ko ga je platio da likvidira tog Kotoranina.

Nakon dojave, optužbe protiv Mujovića su se izmenile - odgovarao je samo za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Odbrana Petra Lazovića više puta je nudila jemstvo, uključujući i sumu od oko 9,3 miliona evra, ali su predlozi odbijani uz obrazloženje da postoji opasnost od bekstva i ponavljanja krivičnih dela.

U maju 2025. godine Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv Lazovića zbog sumnje da je kao službenik ANB-a učestvovao u otmici i mučenju Gorana Brajovića.

Dugogodišnji policajac Stamatović je, prema optužbama specijalnog tužilaštva, deo policijskog narko kartela.

Taj nekadašnji komandir podgoričke policije i član Tima za posebnu operativnu podršku u tadašnjem Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala bio je u bekstvu do 9. decembra 2024. godine, kada je ušetao u podgorički Viši sud i predao se.

Zoran Lazović, bivši pomoćnik direktora policije, optužen je za stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja.