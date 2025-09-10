Slušaj vest

21. juna 2022. godine, oko 4 sata ujutru 28-godišnji Ranko Nikolić oduzeo je sebi život na terasi porodične kuće u selu kod Kragujevca. Nekoliko sati kasnije pronašao ga je otac.

Otac mladića, Dragomir Nikolić, govorio je za emisiju "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziji:

Dragomir Nikolić Foto: Kurir Televizija

- Uveče sam došao kući, pozvao sam sina da večera, rekao je da je večerao i otišao je u svoju sobu. Nije davao nikakve znake. Bio je vesele prirode, bio je društven i nikome nije zlo učinio. Međutim, bio je uplašen. Nekoliko dana ranije smo ga pitali da li mu neko preti i da li se boji nekoga. On je rekao da ne - kaže Nikolić i dodaje:

- Međutim, prilikom odlaska u prodavnicu, pretio mu je dotični, uznemiravao ga. Maltretirao ga je da pomeri auto koji nije bio na glavnom putu, već na parkingu. 21. juna ustajem u 5 ujutru i vidim sina ispred stare kuće u polu sedećem stavu sa kablom zategnutim koji visi, što je dovelo do smrti. Pošto je doživeo otmicu, on je promenio ponašanje, izbegavao je izlaske noću u grad. Verovatno se bojao ali to nije rekao. Bio je uplašen od kriminalaca, dete je bilo čisto i nije se bavio takvim stvarima. Mi nismo bili stručni za to.

