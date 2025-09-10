Slušaj vest

Miloš Pešić izrešetan je sa 14 hitaca u automobilu ispred zgrade u kojoj je živeo, samo nekoliko meseci nakon što je odslužio kaznu zatvora zbog droge i počeo da živi kod rođaka u stanu — u zgradi u kojoj oni iznajmljuju stanove uglavnom stranim državljanima. Mislio je da tu lokaciju niko od njegovih neprijatelja nije znao.

Prema nezvaničnim saznanjima "Blica", Miloš Pešić, koji je upucan 14 puta ispred zgrade na Ledinama, proveo je 13 godina u zatvoru —šest puta je osuđen zbog krađe, teške krađe i razbojništva, a poslednji put je bio u zatvoru zbog trgovine drogom.

Prema nezvaničnim saznanjima, Pešić je poslednji put osuđen 2023. godine, kada ga je sudija Drugog osnovnog suda poslao na robiju u trajanju od 2 godine i 8 meseci.

Prema nezvaničnim informacijama, on je izašao iz zatvora krajem 2024. godine, samo nekoliko meseci pre nego što je likvidiran.

- Miloš je izašao iz zatvora nekoliko meseci pre nego što je ubijen. Bio je u konfliktu sa mnogim kriminalcima, zbog toga se preselio kod rođaka na Ledine. Verovao je da je tamo bezbedan i da ga niko neće pronaći. Samo je najbližim prijateljima otkrio svoju lokaciju.

1/6 Vidi galeriju Ubistvo na Ledinama Foto: Kurir

Konflikt u kafiću na Ledinama zbog devojke

Samo mesec dana pre brutalnog ubistva, Miloš Pešić imao je konflikt sa jednim muškarcem u kafiću na Ledinama. Prema prvim nezvaničnim informacijama, ubijeni je napao muškarca, navodno zbog devojke.

- On je došao u lokal gde mu je radila devojka. Njoj je prilazio neki dečko danima unazad, za šta je saznao Miloš. Otišao je u kafić na Ledinama i tamo ga je zatekao. Maltretirao ga je i tukao pred svima, nakon čega je seo u kola odvezao se. Muškarac ga iz straha nije prijavio policiji - otkriva izvor.

U Zemunu je važio za nasilnika

Inače, ubijeni Miloš Pešić odrastao je i živeo je u Zemunu veći deo života. On je, navodno, odlučio da se preseli na Ledine jer je po izlasku iz zatvora čuo da mu se u Zemunu sprema "sačekuša".

Prema izvoru upoznatom sa istragom, Pešić je, navodno, jedno vreme bio i pripadnik "Zemunskog klana", ali je bio u sukobu sa mnogobrojnim Zemuncima zbog svog "bahatog" ponašanja.

- Miloš nije bio loš dečko, odrastao je u Zemunu. Tolike godine provedene u zatvoru učinile su svoje, promenio se, postao je bahat i nasilan. Ko god ga je pogledao popreko, on ga je prebio i maltretirao. Mislim da je na taj način pokušao da dokaže svoju moć, a u stvari je samo stekao mnogobrojne neprijatelje - rekao je izvor.

Upucan sa 14 metaka, jedan ga je promašio

Podsetimo, Miloš Pešić ubijen je 29. jula na Ledinama zbog čega je uhapšen Srđan P. kojem se na teret stavlja krivično delo - teško ubistvo.

Ubistvo se dogodilo ispred zgrade u kojoj je živeo — upucan je na parkingu pored automobila.

Foto: Printskrin Politika

Prema nezvaničnim saznanjima, pogođen je sa 14 metaka, a samo jedan ga je promašio. Napadač je na oružju imao prigušivač tako da je jedino što se čulo navodno bio jedan metak koji je promašio i udario u staklo automobila.

Miloš Pešić je ranjen u glavu, vrat, grudni koš, stomak i noge.

U bolnicu je prevezen u kritičnom stanju i odmah je operisan i to dva puta, međutim, podlegao je povredama.

Napadaču određen pritvor

Srđanu P. je određen pritvor do 30 dana.

- Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo i jer je osumnjičen za krivično delo za koje je propisana kazna veća od 10 godina, a način izvršenja i posledica su dovele do uznemirenja javnosti - rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Sumnja se da je on sa više hitaca iz vatrenog oružja naneo teške telesne povrede opasne po život drugom muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici.

Pojedine komšije rekle su da veruju da je ubistvo dobro osmišljeno i da je ranjeni Miloš P. očigledno bio meta.

- Neko ga je verovatno pratio i znao sve o njemu. Bio im je meta. Ispred zgrade se uvek parkira dosta automobila, i svaki put različiti, pa niko od nas ne obraća pažnju ko dolazi i kada. Kažu da se neki automobil parkirao i kružio oko zgrade. Navodno, to je bio ubica koji je komšiju izrešetao - rekao je tada stanar ovog naselja.

Prema rečima stanara, policija je posle ubistva na Ledinama blokirala čitavu zgradu i njima je neko vreme bilo zabranjeno da izlaze napolje. Kad je policija dozvolila da napuste stanove sišli su iz zgrade i zatekli jezive scene.