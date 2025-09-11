Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Barajevu, u kojoj su povređeni maloletnici.

Kako se saznaje, vozač pežoa A. O. (15) izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u betonsku banderu u Barajevu.

U kolima sa njim bila su još dvojica maloletnika.

Do saobraćajne nesreće je, kako se saznaje, došlo zbog neprilagođene brzine.

Vozač A. O. (15) je prebačen na VMA na odeljenje reanimacije i bore mu se za život. I dvojica drugih maloletnika iz vozila su povređena u nesreći.

Svedoci kažu da je pežo išao jako brzo i izgubio kontrolu nad vozilom.

O svemu je obavešteno VJT.

(Kurir.rs/Telegraf)

