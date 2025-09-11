Do saobraćajne nesreće je, kako se saznaje, došlo zbog neprilagođene brzine.
DEČAK (15) BIO ZA VOLANOM, ZAKUCAO SE U BANDERU: Detalji strašne nesreće u Barajevu, u kolima još dvojica maloletnika
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Barajevu, u kojoj su povređeni maloletnici.
Kako se saznaje, vozač pežoa A. O. (15) izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u betonsku banderu u Barajevu.
Do saobraćajne nesreće je, kako se saznaje, došlo zbog neprilagođene brzine.
Vozač A. O. (15) je prebačen na VMA na odeljenje reanimacije i bore mu se za život. I dvojica drugih maloletnika iz vozila su povređena u nesreći.
Svedoci kažu da je pežo išao jako brzo i izgubio kontrolu nad vozilom.
O svemu je obavešteno VJT.
(Kurir.rs/Telegraf)
