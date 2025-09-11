Slušaj vest

Kako se saznaje, tinejdžer je, najverovatnije, uzeo očev "pežo" i sa još dvojicom vršnjaka krenuo u vožnju?! Nezvanično, oko 5 sati ujutru pri velikoj brzini izgubio je kontrolu nad automobilom i svom silinom se zakucao u betonsku banderu.

- Bio sam u kupatilu kad je to puklo, kao raketa da je pala. Bilo je oko 5 ujutru. Auto je odmah krenuo da varniči. Pozvao sam policiju i Hitnu pomoć. Jedan dečak ga je dozivao: "Aleksa, Aleksa", ali on se nije odazivao!, dodaje sagovornik.

- Video sam i jednog tinejdžera pored kola imao je skroz krvavu nogu. Užasno je izgledalo, a dečak kog su dozivali nije dolazio svesti. Drugi dečak je dobro, svestan, majka njegova je došla po njega - priča očevidac.

Na mestu nesreće ovog jutra radnici EDB menjaju banderu jer je celo mesto ostalo bez struje.

Meštani su u šoku. Hvataju se za glavu. Čuli su da je dečak koji je bio za volanom u teškom stanju. Znaju mu oca - poštenog poštara...

Kurir.rs/Telegraf