Slušaj vest

Srđan Jezdimir, koji je uhapšen 20. novembra prošle godine zbog sumnje da je jedan od najvećih narko-bosova u Ekvadoru kog tamošnji mediji porede s čuvenim Pablom Eskobarom, i zovu ga Eskobar iz Srbije na optužnici je i protiv takozvanog balkanskog kartela, kom se sudi pred Specijalnim sudom u Beogradu.

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

Kako Kurir saznaje, istraga protiv te kriminalne grupe u Srbiji pokrenuta u vreme kada je Jezdimir uhapšen u Ekvadoru i za njim je raspisana poternica i sudi mu se u odsustvu. Da li se protiv narko kartela dobijaju bitke, ali nikada i rat?

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs, Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije" i Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a.

Radenković: Neke zemlje Južne Amerike su zabranile ulaz ljudima sa Balkana zbog balkanskog kartela

Radenković kaže da balkanski kartel čine ljudi sa ovog područja, ljudi iz Srbije, ali i iz drugih balkanskih zemalja:

- Ako se priča o balkanskom kartelu, nisu samo članovi ljudi iz ovih područja, već i iz država gde se nalaze članovi kartela. Imaju ljude koji mogu da im pomognu u okruženju gde deluju, nije bitno da li je u pitanju Južna Amerika gde se nabavlja kokain, ili luka gde treba da stignu narkotici, pa se nalaze i ljudi iz Grčke ili Španije - kaže Radenković.

On dodaje da postoje odluke država u Južnoj Americi koji su zabranili ulazak ljudi sa Balkana jer kažu da im preti velika opsanost od ljudi iz balkanskog kartela.

Mladen Radulović Foto: Kurir Televizija

Radulović: Glavni ljudi obično nisu u zatvoru

Radulović kaže da su glavni igrači iz Srbije ili Crne Gore, neki žive legalno i mirno dok je za drugima raspisana poternica i oni iz senke upravljaju kriminalnom organizacijom.

- Ukoliko je neko na čelu neke piramide podzemlja on ne može tek tako da izgubi svoju moć i konce. Ukoliko neko od bosova padne u zatvor, zna se kako klan mora da radi i ko je glavni - kaže Radulović.

On kaže da pod ovu grupu ljudi pre svega spadaju prvi redovi do samog bosa, koji znaju svoje zadatke i šta im je činiti ukoliko glavni čovek završi u zatvoru.

- Poslednjih decenija smo videli da se glavni ljdui iz podzemlja retko i nalaze u zatvoru, oni su najčešće na slobodi i tako rukovode svojom kriminalnom organzacijom. U to su umeštane i organizacije iz Evrope i sa Atlantika - kaže Radulović.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Marković: Pravi krivac ostaje na slobodi

Marković kaže da ljudi koji nisu na poternicama i na koje se ne sumnja su glavni igrači, pa i vrh političke države, ali i podzemlja narkotika.

- Pravi krivac ostaje na slobodi, a ne oni koji počine krivično delo za novac. Došli smo do tačke da razgovaramo o ovim stvarima a nemoćni smo da nešto uradimo - kaže Marković.

Marković kaže da treba vratiti stare funkcionere iz penzije kako bi se efikasnost policije povećala kada je u pitanju borba sa narko kartelom.

"Neke zemlje su zabranile ulaz Balkancima zbog opasnosti od balkanskog kartela!" Kako funkcioniše mračno podzemlje narkotika? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs