Pored dečaka (15), koji je upravljao "pežoom" kada se rano jutros zakucao u banderu u selu Lisovići kod Barajeva, u automobilu je bio i njegov rođeni brat, kao i drugar, saznaje Kurir na mestu stravične saobraćajne nesreće. Meštani kažu da su tinejdžeri iskoristili to što im roditelji nisu bili kod kuće da uzmu porodični automobil kako bi se provozali.

Nesreća se, podsetimo dogodila jutros oko 5.30 časova u selu Lisović kod Barajeva, kada je dečak (15) koji je bio za volanom automobila "pežo" ispravio blagu krivinu, sleteo s puta i udario u banderu. Tom prilikom teško su povređene tri osobe iz vozila i oni su sanitetom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu.

Mesto nesreće u Lisoviću

- Spavali smo kad nas je probudio tupi udarac. Puklo je kao neka detonacija. Iskočili smo iz kreveta i tada smo videli i da nema struje u kući. Uskoro smo izašli napolje i videli da je bila nesreća - priča za Kurir meštanin Lisovića koji živi u blizini mesta stravične nesreće i dodaje :

- Čule su se potom i sirene Hitne pomoći i policije. Kad sam izašao, onako u pidžami, video sam da jedan dečak leži nasred ulice. Tu scenu nikad neću zaboraviti.

Naš sagovotnik, i dalje vidno potresen, objašnjava šta je zatekao na mestu udarca "pežoa" u banderu.

- Automobil je bio iskrivljen, čitav prednji deo ulubljen... Betonska bandera je pukla na pola. U autu su bila dva mladića, kasnije sam saznao da su u pitanju rođena braća iz susednog sela - objašnjava on i dodaje :

- Bili su zaglavljeni u olupini, pa su vatrogasci morali da seku lim kako bi ih izvadili i predali lekarima. Treći mladić je bio nasred puta, on je od siline udarca ispao iz kola i zadobio je jezive povrede nogu, videla se kost.

Bandera se prepolovila od siline udarca Foto: Kurir

Kako nam je potom objasnio sagovornik, mladić koji je vozio automobil je maloletan i krenuo je 1. septembra u srednju školu.

- Saznao sam čija deca su imala udes. U pitanju su rođena braća koja su te večeri izašla da se vozaju po okolnim selima, a sa njima je bio i njihov drug. U trenutku nesreće za volanom je bio petnaestogodišnjak, a njegov brat koji ima 18 ili 19 godina sedeo je na mestu suvozača. Inače, roditelji od povređene braće pre nekoliko dana su otišli na more. Nesrećni ljudi su nakon nesreće odmah seli u kola i vraćaju se u Srbiju. Nije im dobro nakon vesti, prvo da su deca uzela kola bez pitanja, a zatim i da su imali ovakvu nesreću u kojoj im se lekari bukvalno bore za život - priča naš sagovornik iz Lisovića kod Barajeva.

Kako nam potom dodaju meštani sela nadomak Barajeva, maloletni vozač se u banderu zakucao bez kočenja.

- Već nekoliko puta na ovom mestu se dešavaju saobraćajke. Nema tragova kočenja, tako da je udarac "pežoa" u banderu bio pri velikoj brzini. Posle udarca je nestala i struja koje i dalje nema, a radnici Elektrodistribucije još su na terenu i popravljaju kvar - kažu nam oni.

