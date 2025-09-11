U utorak, 9.septembra, u Beogradu, dvojica nepoznatih muškaraca, kako se sumnja, naterali su tinejdžera da uđe u taksi, a zatim su otišli u napušteni objekat gde su ga, kako se sumnja, mučili i tukli.
užasno nasilje, dečko tvrdi da napadače ne poznaje
TINEJDŽERA OTELI U BEOGRADU, PA GA ZLOSTAVLJALI I MUČILI Jezivo nasilje u Beogradu: Sekli ga pa mu tabane palili upaljačem, potraga za napadačima u toku
Slušaj vest
Navodno, otmičari su tinejdžeru naneli povrede u vidu opekotina i posekotina.
- Oštrim predmetom su mu naneli posekotine, a upaljačem su mu pekli tabane. Nakon zlostavljanja, pustili su ga da ode kući gde je on ispričao majci šta se dogodilo - tvrdi izvor.
Navodno, majka ga je odmah odvezla u Institut za majku i dete gde se tinejdžer i dalje nalazi.
Prilikom davanja izjave, tinejdžer je izjavio da nikada do sada nije video muškarce koji su ga napali, ali da mu se čini da su bili dosta stariji. O slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija radi na identifikaciji i hapšenju napadača.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši