Navodno, otmičari su tinejdžeru naneli povrede u vidu opekotina i posekotina.

- Oštrim predmetom su mu naneli posekotine, a upaljačem su mu pekli tabane. Nakon zlostavljanja, pustili su ga da ode kući gde je on ispričao majci šta se dogodilo - tvrdi izvor.

Navodno, majka ga je odmah odvezla u Institut za majku i dete gde se tinejdžer i dalje nalazi.

Prilikom davanja izjave, tinejdžer je izjavio da nikada do sada nije video muškarce koji su ga napali, ali da mu se čini da su bili dosta stariji. O slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija radi na identifikaciji i hapšenju napadača.

