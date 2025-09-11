KRAĐA I ZLOUPOTREBA KARTICE U JEDNOM DANU: Lopov pred sudom, preti mu 14 meseci zatvora!
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv Z.J. (22) zbog sumnje da je izvršio krivično delo krađu i zloupotrebu platnih kartica.
- U Bulevaru Milutina Milankovića, Z. J. je neovlašćeno upotrebio platnu karticu oštećene S.D. tako što ju je upotrebio na bankomatu jedne banke i uz pomoć originalnih PIN kodova i sa računa oštećene podigao i prisvojio ukupan iznos od 62.341 dinara, a nakon što je prethodno istog dana u istoj ulici ispred apoteke iz ranca oštećene M.V. oduzeo njen novčanik, u kom su se pored novčanog iznosa od 100 evra i ličnih dokumenta nalazile i gore pomenute platne kartice oštećene S.D - navode iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.
Javni tužilac predložio je sudu da Z.J. bude proglašen krivim i da mu bude izrečena jedinstvena kazna zatvora od godinu i dva meseca, uz novčanu kaznu od 50.000 dinara.