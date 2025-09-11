- U Bulevaru Milutina Milankovića, Z. J. je neovlašćeno upotrebio platnu karticu oštećene S.D. tako što ju je upotrebio na bankomatu jedne banke i uz pomoć originalnih PIN kodova i sa računa oštećene podigao i prisvojio ukupan iznos od 62.341 dinara, a nakon što je prethodno istog dana u istoj ulici ispred apoteke iz ranca oštećene M.V. oduzeo njen novčanik, u kom su se pored novčanog iznosa od 100 evra i ličnih dokumenta nalazile i gore pomenute platne kartice oštećene S.D - navode iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.