BEOGRAĐANIN KOJI JE LIKVIDIRAO "KAVČANE" UHAPŠEN U PARIZU: Plaćeni ubica ispalio 30 metaka na dvojicu u autu, pa se 10 meseci skrivao u inostranstvu!
Plaćeni ubica škaljarskog klana Artur Cimerman Stojanović (29) iz Beograda, koji se sumnjiči da je u novembru prošle godine ubio pripadnike kavačkog klana Petra Lipovinu (41) i Žarka Pejakovića (25) uhapšen je juče u Parizu po međunarodnoj poternici.
Prema navodima crnogorskih Vijesti, Beograđanin se sumnjiči da je zajedno sa osumnjičenim Vukom Lalatovićem (26), 6. novembra 2024. u Podgorici ubio navodne pripadnike kavačkog kriminalnog klana Lipovinu i Pejakovića koji su kobnog dana bili na raskrsnici u blindiranom automobilu.
- Postupajući po međunarodnoj poternici koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica 12.6.2025. godine, policijski službenici Republike Francuske su juče u Parizu lišili slobode državljanina Republike Srbije A.C.S. (29) iz Beograda koji se ranije zvao N.C., lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi - saopšteno je iz policije.
Objasnili su da su za Cimermanom tragali radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je kao direktni izvršilac zajedno sa Lalatovićem počinio krivično delo teško ubistvo 6. novembra 2024. godine u Podgorici "na štetu lica Ž.P.(25) i P.L. (41), kao i zbog krivičnih dela kriminalno udruživanje i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija".
Iz Uprave policije ističu da su u razmeni direktnih operativnih i obaveštajnih podataka vezano za lokaciju skrivanja Cimermana, službenici NCB Interpola Podgorica "u realnom vemenu u saradnji sa policijom Francuske utvrdili lažni identitet koji je ovo međunarodno traženo lice koristilo u svom skrivanju, gde su usledile dalje aktivnosti više organizacionih jedinica francuske policije na mikro lociranju i lišenju slobode ovog lica".
- Lice A.C.S. koji se ranije zvao N.C. je više puta menjao lični identitet u pogledu ličnog imena, na teritoriji Republike Srbije čiji je državljanin. U zajednički sprovedenoj operaciji lišen je slobode, osim ovog lica i određeni broj državljana Zapadnog Balakana kod kojih su pronađena falsifikovana dokumenta jedne evropske zemlje, a ova lica će biti predmet daljeg rada Europola i drugih partnerskih službi - navode crnogorski mediji.
Iz Uprave policije ističu da sa bezbednosnog, operativnog i obaveštajnog aspekta pokazuju da su respektabilan i pouzdan partner u regionu i članicama Interpola i Europola:
- Te da je Uprava policije u potpunosti vratila poverenje u bezbednosni aparat koje je bilo izgubljeno na nacionalnom i međunarodnom okviru dekonspiracijom i infiltracijom organizovanih kriminalnih grupa u strukture organa za sprovođenje zakona. Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Francuske u cilju izručenja ovog lica imajući u vidu da se protiv njega pred Višim sudom u Podgorici vodi krivični postupak za pomenuta krivična dela - saopšteno je iz crnogorske policije.
Pa da podsetimo, Lipovina i Pejaković ubijeni su 6. novembra 2024. oko 15.20 časova, kada su maskirani napadači iz automatskog oružja ispalili više od 30 metaka u vozilo u kojem su se žrtve nalazile na kružnom toku u Podgorici. Egzekutori, kako smo ranije pisali, pobegli su automobilom marke "reno klio" koji su kasnije zapalili zajedno sa dve puške iz kojih su pucali u "kavčane".
Potom se odvoze u crnom automobilu i gubi im se svaki trag. Nakon zločina uhapšeno je nekoliko osoba za koje se sumnja da su pomogle ubicama i koje su deo kriminalne grupe koja je brutalno likvidirala "kavčane". Među njima je i jedna žena, a li detaljnije ko je ona možete pročitati OVDE.
(Vijesti.mne - Kurir.rs)