Prema navodima crnogorskih Vijesti, Beograđanin se sumnjiči da je zajedno sa osumnjičenim Vukom Lalatovićem (26), 6. novembra 2024. u Podgorici ubio navodne pripadnike kavačkog kriminalnog klana Lipovinu i Pejakovića koji su kobnog dana bili na raskrsnici u blindiranom automobilu.

- Postupajući po međunarodnoj poternici koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica 12.6.2025. godine, policijski službenici Republike Francuske su juče u Parizu lišili slobode državljanina Republike Srbije A.C.S. (29) iz Beograda koji se ranije zvao N.C., lice blisko jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi - saopšteno je iz policije.

1/8 Vidi galeriju Uviđaj nakon likvidacije na prometnoj raskrsnici u Podgorici Foto: RINA

Objasnili su da su za Cimermanom tragali radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je kao direktni izvršilac zajedno sa Lalatovićem počinio krivično delo teško ubistvo 6. novembra 2024. godine u Podgorici "na štetu lica Ž.P.(25) i P.L. (41), kao i zbog krivičnih dela kriminalno udruživanje i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija".

Iz Uprave policije ističu da su u razmeni direktnih operativnih i obaveštajnih podataka vezano za lokaciju skrivanja Cimermana, službenici NCB Interpola Podgorica "u realnom vemenu u saradnji sa policijom Francuske utvrdili lažni identitet koji je ovo međunarodno traženo lice koristilo u svom skrivanju, gde su usledile dalje aktivnosti više organizacionih jedinica francuske policije na mikro lociranju i lišenju slobode ovog lica".

Direktni izvršilac pored Beograđanina i Nikšićanin za kojim se i dalje traga Foto: Interpol

- Lice A.C.S. koji se ranije zvao N.C. je više puta menjao lični identitet u pogledu ličnog imena, na teritoriji Republike Srbije čiji je državljanin. U zajednički sprovedenoj operaciji lišen je slobode, osim ovog lica i određeni broj državljana Zapadnog Balakana kod kojih su pronađena falsifikovana dokumenta jedne evropske zemlje, a ova lica će biti predmet daljeg rada Europola i drugih partnerskih službi - navode crnogorski mediji.

Iz Uprave policije ističu da sa bezbednosnog, operativnog i obaveštajnog aspekta pokazuju da su respektabilan i pouzdan partner u regionu i članicama Interpola i Europola:

Ubijeni Petar Lipovina i Željko Pejaković Foto: Privatna Arhiva, RINA

- Te da je Uprava policije u potpunosti vratila poverenje u bezbednosni aparat koje je bilo izgubljeno na nacionalnom i međunarodnom okviru dekonspiracijom i infiltracijom organizovanih kriminalnih grupa u strukture organa za sprovođenje zakona. Sledi dalja komunikacija između pravosudnih organa Crne Gore i Francuske u cilju izručenja ovog lica imajući u vidu da se protiv njega pred Višim sudom u Podgorici vodi krivični postupak za pomenuta krivična dela - saopšteno je iz crnogorske policije.

Pa da podsetimo, Lipovina i Pejaković ubijeni su 6. novembra 2024. oko 15.20 časova, kada su maskirani napadači iz automatskog oružja ispalili više od 30 metaka u vozilo u kojem su se žrtve nalazile na kružnom toku u Podgorici. Egzekutori, kako smo ranije pisali, pobegli su automobilom marke "reno klio" koji su kasnije zapalili zajedno sa dve puške iz kojih su pucali u "kavčane".