Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A. K. (27) i A. K. (22), iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.

Oni se sumnjiče da su noćas, oko ponoći, u Novom Pazaru, tokom tuče, drvenim letvama udarali po glavi i telu tridesetčetvorogodišnjeg muškarca i njegovog dvadesetdevetogodišnjeg brata.

Dvadesetdevetogodišnji muškarac zadobio je teške telesne povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničkom centru u Kragujevcu, dok je njegov brat, sa teškim telesnim povredama, zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.