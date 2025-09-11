U novopazarskoj Ulici generala Živkovića sinoć je došlo do masovne tuče u kojoj su dve osobe povređene, a policija je uhapsila A. K. i A. K. koji su osumnjučeni za napad
Policija uhapsila napadače
MOTKAMA PRETUKLI BRAĆU U NOVOM PAZARU! Obojica imaju teške povrede, jednom se lekari bore za život!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su A. K. (27) i A. K. (22), iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda.
Oni se sumnjiče da su noćas, oko ponoći, u Novom Pazaru, tokom tuče, drvenim letvama udarali po glavi i telu tridesetčetvorogodišnjeg muškarca i njegovog dvadesetdevetogodišnjeg brata.
Dvadesetdevetogodišnji muškarac zadobio je teške telesne povrede opasne po život i zbrinut je u Kliničkom centru u Kragujevcu, dok je njegov brat, sa teškim telesnim povredama, zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru.
Osumnjičenima je, po nalogu nadležnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 časova, i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.
