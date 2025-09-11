Slušaj vest

Vladimir Babić, bivši muž manekenke Sandre Obradović, koji je optužen da je bio član kriminalne grupe koja je 29. januara 2021. u Borskoj ulici u Rakovici ubila Zorana Uskokovića, zvanog Mali Skole, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da nije kriv i da nikada nije bio član kriminalne grupe.

- Primiio sam i razumeo optužnicu. Nisam kriv, nisam izvršio ni jedno krivično delo, nisam član kriminalne grupe niti sam znao da postoji kriminalna grupa. Ono što je sigurno je da nikada nisam postupao po nečijim nalozima. Ove ljude, optužene, ne poznajem, prvi put sam ih video ovde. Pokojnog oštećenog nisam poznavao, niti sam znao da će biti ubijen. Odgovorno tvrdim da mi niko nikada nije rekao da će biti izvršeno ubistvo, da će se zbog neke osvete desiti ubistvo, niko mi nije tražio nikakvu pomoć. Nikakva saznanja o ubistvu Uskokovića nisam imao - rekao je Babić danas u sudnici, tvrdeći da nije koristio ni telefon sa Skaj aplikacijom i ponovio da "nema od čega da se brani".

Zoran Uskoković mlađi Foto: Printscreen/Facebook

Inače, tužilaštvo je kao jedan od ključnih dokaza u optužnici navelo komunikaciju putem Skaj aplikacije.

Babićev branilac, advokat Marko Janković, naveo je da se protivi izvođenju dokaza sa Skaj aplikacije.

- Protivim se bilo čemu što ima veze sa Skajem, jer Francuzi nisu dali dozvolu da se oni koriste za ovo krivično delo, već za krivično delo trgovina narkoticima, što ovde nije predmet optužnice - rekao je Janković.

Inače, Vladimir Babić javnosti je poznat od ranije. On je već 2016. bio hapšen zbog sumnje da je iz Amsterdama sa saradnicima u automobilu švercovao drogu vrednu oko 12 miliona evra. Sud ga je tada kaznio sa pet godina i tri meseca zatvora. U međuvremenu ga je bišva supruga Sandra Obradović prijavila za nasilje i javno gotovila o tome da je "on poznat i da ga se plaši".

Okrivljeni Vladimir Babić i Sandra Obradović Foto: Društvene Mreže

Navode optužnice, kojom im se na teret stavlja da su iz bezobzirne osvete ubili sina pokojnog Zorana Uskokovića Skoleta, koji je likvidiran 2000. u Beogradu, navodno zbog povezanosti sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana, negirali su i Nikola Živanović, koji je označen kao organizator likvidacije, Miloš Krstić kog tužilaštvo tereti da je kobnog dana, maskiran u starca ubio Uskokovića u blizini zgrade u kojoj je živeo, kao i optuženi Aleksa Dimitrov. Okrivljeni Aleksandar Mitrović nalazi se u bekstvu i za njim je raspisana poternica.

- Nisam kriv, nikada nisam imao telefon sa Skaj aplikacijom i neću odgovarati na pitanja - rekao je kratko u sudnici Nikola Živanović, kog tužilaštvo tereti da je bio organizator kriminalne grupe.

Miloš Krstić, koji se optužnicom tereti da je bio direktni izvršilac, takođe je negirao navode optužnice. On je inače, pre hapšenja, navodno, radio u jednoj privatnoj medicinskoj ustanovi kao vozač.

Okrivljeni Aleksa Dimitrov, inače fudaler u jednom lokalnom beogradskom klubu, takođe je rekao da nema nikakve veze sa zločinom, ali se javio za reč kada su pročitani iskazi oštećenih Siniše i Milice Uskoković.

- Izjavili su da me je Uskoković tešio kada mi je otac preminuo, "a da sam ga ja namamio da ga ubiju". To je laž, meni je otac živ i to možete da proverite - rekao je fudbaler u sudnici.

Zoran Uskoković, Mali Skole, podsetimo, ubijen na način koji do tada nije viđen na beogradskim ulicama. Prema nezvaničnim informacijama, ubica ga je rano ujutru sačekao u blizini zgrade u kojoj je živeo i kada ga je video da nailazi, krenuo je ka njemu.

Ono što je u prvom trenutku zbunilo istražitelje, jeste snimak sa sigurnosnih kamera, na kom se vidi kako Uskoković izlazi iz svog automobila i da mu u susret dolazi starac sa štapom, kog Uskoković propušta, ali on vadi pištolj i puca u njega.

- Tokom istrage utvrđeno je da nije reč o starcu, već da je ubica imao ne samo masku starijeg čoveka na licu, već i garderobu prilagođenu starijem čoveku, imao je štap, šubaru, kaput, ali i hod kojim je odglumio starca - otkrio je izvor.

Kasnije, tokom istrage, tužilaštvo je Krstića optužilo da se maksirao u starca i ubio Skoleta.