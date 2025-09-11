Slušaj vest

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Srđan B. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pronevera u produženom trajanju.



Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Srđanu B. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, kao i jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo u kratkom vremenskom pediodu.

Srđan B. po osnovu Ugovora o obavlljanju privremenih i povremenih poslova, faktički obavlja poslove u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socialna pitanja, Sektor za boračko – invalidsku zaštitu, Odeljenje za normativne poslove negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i po usmenom nalogu rukovodioca Odeljenja radno je angažovan na poslovima isplate naknade pogrebnih troškova korisnika.

On je, kako se sumnja, u periodu od 2. oktobra 2024. godine do 24. jula 2025. godine u 12 navrata, u nameri da sebi pribavi protivprpavnu korist menjao spiskove korisnika naknade pogrebnih troškova definisanih Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihove porodice, a čiji način isplate je predviđen Pravilnikom o načinu isplate novčanih primanja.

Unosio je svoje lične podatke i takvu specifikaciju elektronskim putem dostavljao banci sa kojom je ugovorom o saradnji predviđeno da ta banka navedena odobrena budžetska sredstva koja su joj namenski preneta, po svojim procedurama prenosi i isplaćuje korisnicima, pa je banka navedena sredstva prenosila i isplaćivala na račun osumnjičenog Srđana B. po osnovu spiskova sa netačnom sadržinom koje je on sačinjavao i dostavljao elektronskim putem.

Uzeo skoro 3,5 miliona dinara

Na ovaj način Srđan B. je, kako se sumnja, prisvojio i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 3.495.417,64 dinara, koja sredstva je potom koristio za lične potrebe.