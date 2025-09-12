Slušaj vest

Carinski službenici su u saradnji sa policijom sprečili pokušaj krijumčarenja četiri objektiva za profesionalne kamere čija je vrednost procenjena na preko 52.000 evra.

- Detaljnom kontrolom, u sredu je utvrđeno da se u gepeku automobila nalazi kofer sa profesionalnom video opremom marke 'Zeiss Supreme Prim' koja nije bila prijavljena - navodi se u saopštenju Uprave carine.

Foto: Uprava Carine

Nadležni prekršajni sud je u hitnom postupku doneo pravosnažnu presudu kojom je izrečena novčana kazna i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe.

