SPREČENO KRIJUMČARENJE OPREME U VREDNOSTI OD 52.000 EVRA Neverovatan ulov carinskih službenika - evo šta su pronašli u gepeku automobila (FOTO)
Carinski službenici su u saradnji sa policijom sprečili pokušaj krijumčarenja četiri objektiva za profesionalne kamere čija je vrednost procenjena na preko 52.000 evra.
- Detaljnom kontrolom, u sredu je utvrđeno da se u gepeku automobila nalazi kofer sa profesionalnom video opremom marke 'Zeiss Supreme Prim' koja nije bila prijavljena - navodi se u saopštenju Uprave carine.
Foto: Uprava Carine
Nadležni prekršajni sud je u hitnom postupku doneo pravosnažnu presudu kojom je izrečena novčana kazna i zaštitna mera trajnog oduzimanja robe.
