Carinski službenici su u saradnji sa policijom sprečili pokušaj krijumčarenja četiri objektiva za profesionalne kamere čija je vrednost procenjena na preko 52.000 evra.

- Detaljnom kontrolom, u sredu je utvrđeno da se u gepeku automobila nalazi kofer sa profesionalnom video opremom marke 'Zeiss Supreme Prim' koja nije bila prijavljena - navodi se u saopštenju Uprave carine.