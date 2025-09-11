Slušaj vest

Ljubo Šarović, otac Stefana Šarovića ubijenog 2019. godine pozvao je nadležne u Crnoj Gori da, kako navodi, počnu da rade svoj posao i da sa ulica sklone presuđene ubice.

Ljubo Šarović kritikovao je rad policije i pravosudnih organa zbog ove situacije.

- Ulicama Herceg Novog kreće se opasni ubica Nikola Ivović - saopštio je Ljubo Šarović i istakao da je "zgrožen neradom policije", prenosi Blic pisanje Tanjuga.

On podseća da je Viši sud u Podgorici 21. februara ove godine doneo presudu kojom su Nikola Ivović i Dušan Šilj osuđeni na po 17 godina i šest meseci zatvora, zbog ubistva njegovog sina Stefana Šarovića 6. juna 2019. godine u Đenovićima.

Stefan Šarović Foto: Facebook

- Umesto da budu u zatvoru iza rešetaka obojica osuđenih su na slobodi, a presuda u zatvoru. Sve nadležne institucije, Upravu policije, Tužilaštvo sam obavestio da se Nikola Ivović slobodno kreće ulicama Herceg Novog, jedino je ne(dostupan) crnogorskoj policiji iako je i za njim i Šiljom raspisana poternica - naveo je Ljubo Šarović.

Namamili ga, pa ga brutalno ubili

Pozivao je sve nadležne institucije, pravnu državu i policiju da počnu da rade svoj posao i da sa ulica sklone presuđene ubice.

Inače da su Šilj i Ivović 6. novembra 2023. pušteni da se u daljem toku postupka brane sa slobode, shodno zakonskoj odredbi prema kojoj se okrivljenima ukida pritvor ukoliko u roku od tri godine. od dana podizanja optužnice, ne bude izrečena prvostepena presuda.

Kako se Šilj nije pojavio na jednom od ročišta, i nije opravdao izostanak, za njim je raspisana poternica sredinom aprila prošle godine.

Nikola Ivović Foto: Facebook Printscreen

Prema navodima optužnice, Šilj i Ivoviću optuženi za ubistvo Stefana Šarovića 6. juna 2019, oko 15.20 časova, kod vile 'Akacija' u Đenovićima. Šilj se tereti da je zajedno sa Nikolom Ivovićem na podmukao način ubio Šarovića. Njima se na teret stavlja da su počinili krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Nakon zajedničkog boravka sa Šarovićem u ugostiteljskom objektu Kaskara, iskoristili su njegovo poverenje i prijateljstvo i predložili mu da ih prati. U optužnici je navedeno da su okrivljeni dolaskom u dvorište kompleksa 'Akacija;, iz prethodno pripremljenog oružja, u Šarovića ispalili više hitaca, a zatim su se motociklom uputili lokalnim putem i pobegli, podseća podgorički portal Borba.