Slušaj vest

Viši sud u Novom Pazaru osudio je 40-godišnju ženu na doživotnu kaznu zatvora zbog svirepog ubistva svekrve. To je prvi put u Srbiji da je žena osuđena na doživotnu robiju.

Reporter Kurir televizije, Emir Ličina bio je na licu mesta sa najnovijim informacijama:

Foto: Kurir Televizija

Detalji ubistva i odluke suda

- Aldini Lakota iz Sjenice, proglašena je krivom za ubistvo svoje svekrve. Predsednik sudskog veća, Radan Nišavić, istakao je da je zločin izvršen svirep i podmukao način. Lakota je žrtvi nanela čak 121 ubod nožem, od čega 50 u predelu glave i vrata, a koristila je informacije svoje maloletne čerke kako bi osigurala to da njena žrtva, odnosno svekrva, u tom trenutku bude sama u kući.

- Ovo jezivo ubistvo se dogodilo 28. maja prošle godine u selu Dubnica kod Sjenice. Nakon što je lišila svoju žrtvu života, otišla je peške do Sjenice, a zatim koristeći dva taksija pokušala je da pobegne preko Zlatibora do Užica, gde je i ubrzo uhapšena. Ipak, radi se o prvostepenoj presudi pa odbrana ima pravo žalbe Kragujevačkom apelacionom sudu. Moramo napomenuti da je prema dostupnim informacijama ovo prvi slučaj da je jedna žena osuđena na doživotnu robiju na teritoriji koju pokriva kragujevački apelacioni sud. Mi ćemo pratiti šta će se dalje dešavati kada je reč o ovom slučaju.

Foto: Kurir Televizija

Građani zgroženi svirepim ubistvom

Ekipa Kurir televizije pitala je građane Novog pazara, šta oni misle o ovoj presudi:

- Mislim da je presuda realna, ali generalno gledano ko smo mi da delimo pravdu, mislim da samo jedan deli pravdu. Pravnik nisam, ali mislim da je trebao da se nađe sin, pa onda suprug da izbalansira između njih dve - rekla je sagovornica.

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru u oktobru prošle godine podiglo je optužnicu protiv Aldine Lakote, a građani odluku o kazni odobravaju:

- Da sam ja zakon ja bih dao goru kaznu. Šta je doživotna kazna? Smrtna kazna i to je to.

Okrivljena žena je tokom iznošenja svoje odbrane tvrdila da nije ubila svekrvu, a za zločin je optužila svog emotivnog partnera. Naši sagovornici karakterišu ovo ubistvo svirepim:

- Mislim da ta žena zaslužuje presudu. Nismo mi merodavni da nekom uzmemo život. Kod nas je doživotna kazna najstrožija kazna, slažem se. Za ovakvo ubistvo, ovo je blaga kazna - zaključili su.

"NISMO MI MERADOVNI DA NEKOME ODUZMEMO ŽIVOT!" Građani Novog Pazara zgroženi potezom žene koja je izbola nožem svekrvu 121 put Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs