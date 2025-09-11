Slušaj vest

Devojka iz Vrnjačke Banje udavila se danas oko 15 časova, kod rta Veslo na Luštici, dok se fotografisala sa prijateljem na jednoj od stena.

Ronioci i oficiri Pomorske jedinice bezuspešno su pokušali danas popodne u moru kod Luštice, na ulazu u Boku Kotorsku, da pronađu i izvuku telo devojke, jer kako kažu, veruje se da se uzburkalo more u tom trenutku što je otežalo prilazak telu. 

Ekipe policije i ronilaca uočile su telo devojčice kako pluta u jednom trenutku, ali loše vreme i talasi su ih sprečili da se približe.

Stoga će se izvlačenje nastaviti ujutru.

Trenutno nema zvanične potvrde o ovoj tragediji, dok će uviđajem biti poznato više informacija. 

Kurir.rs/Vijesti

