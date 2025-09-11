Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nisu poznati
Sudar
SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD PUPINOVOG MOSTA Stvaraju se kolone vozila (VIDEO)
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće kod Pupinovog mosta, u smeru ka Borči iz Beograda.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs", na licu mesta je policija i više vozila Hitne pomoći.
Stvaraju se velike kolone.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nisu poznati.
Uviđaj će utvrditi sve okolnosti.
Kurir.rs
