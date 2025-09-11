Slušaj vest

Večeras je došlo do saobraćajne nesreće kod Pupinovog mosta, u smeru ka Borči iz Beograda. 

Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "192_rs", na licu mesta je policija i više vozila Hitne pomoći. 

Stvaraju se velike kolone. 

Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nisu poznati. 

Uviđaj će utvrditi sve okolnosti. 

Kurir.rs

