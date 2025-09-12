Slušaj vest

Aldina Lakota iz Sjenice je prva žena u Srbiji koja je osuđena na doživotnu kaznu zatvora. Najstrožu kaznu dobila je zbog svirepog ubistva svekrve, koju je prošle godine izbola nožem više od 120 puta. Šta je sve navedeno u presudi, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je Emir Ličina.

Foto: Ilustracija, Nenad Kostić, Sandžak Danas

- Takvu odluku doneo je Viši sud u Novom Pazaru. Predsednik sudskog veća istakao je da je zločin izvršen na svirep način, s obzirom da je Aldina svoju svekrvu ubola 121 put, od toga 50 u predelu glave i vrata. Takođe se navodi da je koristila svoju maloletnu ćerku kako bi proverila da li je njena žrtva, odnosno svekrva, u tom trenutku bila sama u svojoj kući. Ovo jezivo ubistvo se dogodilo 28. maja prošle godine - podseća Ličina.

Foto: RINA

Naveo je da se u presudi nalazi sledeće:

- Ono što se navodi u presudi je da je Aldina, nakon što je izvršila ovo krivično delo, peške otišla iz sela Dubnica do Sjenice, odakle je sa dva taksija pokušala da dođe do Užica, tamo je i uhapšena. Takođe, Viši tužilac je u izvršnoj reči zatražio da se Aldina Lakota kazni doživotnim zatvorom, što je sud i prihvatio, ipak moramo naglasiti da se radi o prvostepenoj presudi i da ona ima pravo žalbe apelacionom sudu u Kragujevcu.

Kurir.rs