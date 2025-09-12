Slušaj vest

Tijana R. (19) bila je na plaži u Budvi sa rođakom i njenom šestomesečnom bebom kada im je prišao muškarac iz agencije za vodene sportove i ponudio im besplatnu parasejling vožnju tokom koje je nesrećna devojka poginula. Međutim, rođaka koja je kobnog dana bila sa Tijanom, je otkrila da se ne radi o reklamnoj besplatnoj vožnji, tvrdeći da je apsolutna neistina to što je vlasnik agencije za vodene ispričao.

Tragična smrt Tijane R. (19), koja je poginula prilikom parasejlinga u Budvi, postaje sve misterioznija.

Rođaka stradale devojke bila je na licu mesta kada je, prema njenim rečima, Tijani i njoj ponuđena besplatna vožnja parasejlingom. Ona je istakla da je vlasnik agencije za vodene sportove, Mirko K, u ranijim izjavama ispričao neistinu, te da Tijana nije snimala spot za reklamu te agencije.

- Na plaži smo sedele Tijana, moja beba i ja. Pile smo kafu i neobavezno ćaskale kada nam je prišao muškarac i ponudio besplatnu parasejling vožnju, radi reklame. Tijana je rekla da želi da se vozi, ali da ne želi da se slika i snima za reklamu. Na to joj je momak odgovorio da je sama vožnja reklama jer se turisti stalno smenjuju i samim poletanjem - oni rade reklamu.

Tada su nam rekli da su slike i snimci isključivo za nas i da možemo da ih kupimo od agencije po završetku vožnje ako želimo - ispričala je rođaka Novosađanke Tijane R.

"Tijana nije prošla obuku"

- Moram iskreno da kažem da sam ja odbila vožnju. Tijana je nekoliko puta naglasila da ne želi da se snima i da snimak njene vožnje kruži na društvenim mrežama. Ona jeste pristala na vožnju, ali pod totalno drugačijim okolnostima. Takođe, totalna je neistina da je Tijana prošla bilo kakvu obuku. Nije ništa potpisivala i dogovarala. Vlasnik agencije je rekao neistinu - tvrdi rođaka poginule devojke.

Vlasnik agencije za vodene sportove u Budvi, Mirko K, nije želeo da komentariše ove navode.

- Taj slučaj je pod istragom i ja imam strogu zabranu da razgovaram sa novinarima, tako da ne mogu ništa da kažem. Poslednji put kada smo razgovarali, natrljali su mi to na nos i sada više uopšte ne smem da razgovaram o tome - rekao je Mirko K.

Potpuno drugačije verzije događaja vlasnika agencije i Tijanine rođake

Mirko K. je nakon Tijanine smrti ispričao da je Tijana prošla obuku za parasejling vožnju, kao i da je snimala reklamni spot za tu firmu.

- Radi se o nesrećnom slučaju čiji je ishod sada svima poznat. Na moju veliku žalost došlo je do ogromne tragedije. Ne smem da dajem nikakve izjave. Kao vlasnik firme nalazim se i sam pod istragom tužioca. Ono što mogu da vam otkrijem jeste da je sigurno reč o nesrećnom slučaju. Ona nije pokazivala nikakav strah od letenja, prošla je obuku, nakon koje je usledila tragedija. Ne znam tačno šta se dogodilo, originalan snimak je odnela policija tako da ja ne znam šta je ona govorila neposredno pre pada - rekao je tada vlasnik agencije.

Podsetimo, izuzetno uznemirujući video snimak traje 2 minuta i 43 sekunde i dokazuje da Tijana nije želela sebi da oduzme život, što su mnogi tvrdili i pomislili, već da je dugo molila za pomoć pre nego što se pustila sa kanapa usled, kako se sumnja, napada panike.

- Alo - vikala je Tijana.

- Joj, šta je ovo?! Hoću nazad! Kako mi je ovo strašno - vrištala je tinejdžerka dok je rukom mahala u pravcu kamere mlateći nogama.

- Alo, hoću nazad! Molim vas, hoću nazad, ovo je previše strašno - nastavila je da vrišti Tijana kroz plač.

Tijana je sve vreme pokušavala da dozove muškarce sa glisera koji je vukao padobran i sedište na kojem se nalazila Tijana.

- Nazad! - molila je, a onda je krenula da skida sigurnosni pojas, najverovatnije u strahu za svoj život, jer se na tolikoj visini osećala ugroženo.

Nesrećna devojka, kada se raskopčala, pokušala je da se rukama zadrži za kanape sedišta na kojem je sedela. Međutim, kanap joj je iskliznuo iz ruke i uz vrisak, ona je pala.

