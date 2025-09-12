Slušaj vest

Kolima Hitne pomoći muškarac je prevezen na Vojno-medicinsku akademiju gde su mu konstatovane ubodne rane u predelu stomaka.

Sukob se dogodio na Zvezdari u Ulici Nikole Doksata, a policija je odmah raspisala akciju "Vihor 3" i na osnovu opisa svedoka napadača i privela.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu A.Y. je određeno policijsko zadržavanje, a odgovaraće za pokušaj ubistva.

Nezvanično, napadu je prethodila svađa dve grupe muškarca iz Turske i Kirgistana. U jednom trenutku osumnjičeni je izvadio nož i njime izbo drugog.

Kada je video šta je učinio pobegao je sa mesta obračuna.

Ubrzo je uhapšen, a očekuje se da će danas biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu kada će se i saznati motiv obračuna.

Z.A.E. su konstatovane teške telesne povrede opasne po život.