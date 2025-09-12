Slušaj vest

Njih je primetio jedan biciklista koji je video "dečaka kako se penje i traži vodu". Hitne službe su poslale dva helikoptera za spasavanje.

Sestra jedne povređene osobe se obratila Kuriru, i ističe da ni ona, ni naša ambasada nemaju nikakvu informaciju u kakvom su stanju povređeni.

Jedan povređeni državljanin Srbije prebačen je u bolnicu Ribera helikopterom, dok je letelica iz Kastelje zbrinula drugu, teže povređenu osobu, i prebacila je u bolnicu La Fe u Valensiji.

Biciklisti koji su trenirali na krivudavom putu su primetili olupinu koja se sjurila niz liticu, i podigli uzbunu, piše Levante.

Alberik Oskar Moskardo, jedan od biciklista, kaže da je video nešto čudno, i primetio vazdušni jastuk vozila i jednu osobu kako vrišti, tražeći vodu.

- Odlučio sam da stanem i video sam dečaka kako pokušava da se popne na planinu i traži vodu. Eho je učinio da se njegovi vrisci čuju kao da su daleko - objasnio je.

Posle pada sa litice, dve povređene osobe su pronađene van vozila.

Kako kaže Moskardo, jedan pripadnik Civilne garde se začudio kako je biciklista uspeo da primeti olupinu, i istakao je da u slučaju da nisu videli mesto nesreće, povređeni možda ne bi bili spaseni.

Civilna garda pretpostavlja da se saobraćajna nesreća dogodila rano ujutru, zbog čega su povređeni bili na dnu litice nekoliko sati.