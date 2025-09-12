Slušaj vest

Beograd je u utorak, 9. septembra potresla vest o otmici tinejdžera koji je upao u ruke dvojice nepoznatih muškaraca. Napadači su ga, prema svedočenjima, odveli u napušteni objekat i mučili na najokrutniji način, nanosili su mu duboke posekotine oštrim predmetima i palili ga užarenim upaljačem. Povrede koje je zadobio šokirale su javnost i uneli strah među građane. Policija i tužilaštvo odmah su pokrenuli istragu, ali ostaje pitanje ko stoji iza ovakvog nasilja i šta je bio motiv?

U jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" uključio se Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, koji je istakao da ga je vest duboko uznemirila.

- Video sam tu vest i dosta me je uznemirila, jer naprosto nije bilo mnogo informacija uz nju da povežeš o čemu se radi i zašto je dečko ubačen u kola, a potom mučen. To nije usamljeni slučaj. U Beogradu je tih dana bilo i nekoliko napada na građane i decu u Borči, Krnjači i drugim delovima grada. To je uobičajena nasilnička atmosfera pred početak školske godine, kada veliki broj dece dođe iz unutrašnjosti u veće gradove - objasnio je Spasić.

On je ponovo naglasio da ovakvi događaji nisu samo izolovani slučajevi, već deo šire slike.

- Mi imamo veoma veliki broj malih bandi, tih klinaca koji se zapravo kroz ovakve napade i surove odnose prema vršnjacima školuju da postanu veliki bosovi koji će kasnije preći u drogu. Imate i usamljene slučajeve ili sukobe maloletnika i njihovih drugara, koje ovako svirepo rešavaju. Dobro je da se odmah reagovalo i da je majka pametno postupila što je dete dovela u hitnu pomoć i time alarmirala policiju - rekao je on.

Spasić naglašava da su ovakvi slučajevi tipični za male ulične bande koje broje od dva do pet maloletnika, ili lica blizu punoletstva, a koje kradu vozila, obijaju prodavnice i vrše nasilje nad mlađima.

- Tu, sem policije, ne vidim drugi način da se to zaustavi. Onog momenta kada mladi izađu iz kuće, oni su prepušteni mnogim opasnostima. Jedini siguran put je kuća-škola, ali i na tom putu postoji opasnost. Verovatno nam fali policije na ulicama, ali ovakvo nasilje ukazuje i na društvene prilike - naveo je Spasić.

Na pitanje šta raditi i kako zaštititi decu, Spasić je istakao da je škola izgubila autoritet.

- Ranije se razgovaralo u školi o ponašanju, kako deca da idu od kuće do škole i obrnuto. Nastavnici su imali autoritet, a sada ga nemaju. Roditelji su zauzeti, a deca su često prepuštena sama sebi. Ranije smo imali policajce u naseljima koji su znali sve o deci i porodicama, danas se sve prebacuje na kamere. Važno je da ovo ne preraste u talas šireg nasilja. Istraga će morati da ustanovi da li je u pitanju klasična otmica i kakav je bio kontakt između žrtve i napadača - rekao je Spasić, dodajući da građani moraju odmah prijavljivati svaki pokušaj narušavanja mira u svom kraju.

