Nastavljena je potraga za telom devojke iz Vrnjačke Banje koja se juče oko 15 sati utopila kod rta Veslo na Luštici, dok se na jednoj od stena fotografisala sa prijateljicom.

Kako je za Rtcg saopšteno iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), reč je o nepristupačnom terenu, najtežem za potragu u Crnoj Gori, zato je angažovan i helikopter MUP preko OKC 112.

Jutros je uz koordinaciju UPSUL pokrenuta opsežna akcija potrage za nestalom devojkom u uvali Traste.

Helikopter MUP-a koji je angažovan preko OKC 112, već kruži oko mesta gde se juče devojka iz Srbije utopila.

U 10 sati ronioci RCUD Bijela se ukrcavaju na čamac SAR-1 i vršiće pretragu podvodnog dela, saopšteno je iz UPSUL.

Takođe, Lustica Bay tim za hitno reagovanje daje podršku u potrazi i samoj marini za maniupulaciju sa spasiocima. Uključiće se u potragu i spasilački skuteri UPSUL, dronovi i sva raspoloživa sredstva.

Ronioci i službenici Plovne jedinice bezuspešno su juče pokušavali da pronađu i izvuku telo devojke iz Srbije koja je upala u vodu kod rta Veslo na Luštici.

U tom trenutku, kako se veruje, uzburkano more i talasi povukli su devojku.

Ekipe policije i ronilaca uočile su u jednom trenutku telo devojke kako pluta, ali loše vremenske prilike i talasi onemogućili su da priđu. Zbog toga je akcija izvlačenja nastavljena jutros.