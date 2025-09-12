ŠTA KOČI TUŽILAŠTVO U KOTORU? 4 meseca nema odgovora o nastradaloj Tijani u Budvi - Advokat Perović o koracima koji su izostali: Napravljen je veliki propust
Prošlo je gotovo četiri meseca od kada je tinejdžerka iz Novog Sada nastradala tokom parasejlinga u Crnoj Gori, a Osnovno tužilaštvo u Kotoru još uvek nije utvrdilo ko je kriv za njenu smrt. Kako je za naš jutarnji program izjavio advokat porodice, u samom postupku uočen je čitav niz ozbiljnih propusta.
Advokat Nebojša Perović govorio je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" i ocenio da je prvi propust ljudski.
- Ako se radi o turizmu, ako se radi o Crnoj Gori i ako se radi da je srpska državljanka nastradala pod nerazjašnjenim i za sada nepoznatim okolnostima, onda su dužni i da barem srpsku javnost, a da ne kažem prvenstveno porodicu, izveste, obaveste, da se obrate i da na jedan što brži način sve upoznaju sa slučajem - rekao je Perović.
On je dodao da je, ukoliko je tačno da četiri meseca tužilaštvo nije preduzelo ništa osim veštačenja o ispravnosti sajli, reč o ozbiljnom propustu.
- Ako je tačno da nisu uzeli izjave od lica koja su upravljala plovnim sredstvom, odnosno gliserom, onda je zaista i to jedan veliki propust - istakao je Perović.
Na pitanje kako ovakva situacija može da se odrazi na samu istragu i šta porodica može da preduzme, advokat je odgovorio da pretpostavlja da su već angažovali punomoćnika u istrazi.
- Najuži članovi porodice bi bili saslušani kao oštećeni, morali bi da se izjasne. Ministarstvo pravde, Osnovno tužilaštvo u Kotoru, pa na kraju i Vlada Crne Gore, bili su dužni da sa više saopštenja upoznaju i svoje građanstvo i građanstvo Republike Srbije radi svog obraza - rekao je Perović.
