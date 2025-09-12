Slušaj vest

Prošlo je gotovo četiri meseca od kada je tinejdžerka iz Novog Sada nastradala tokom parasejlinga u Crnoj Gori, a Osnovno tužilaštvo u Kotoru još uvek nije utvrdilo ko je kriv za njenu smrt. Kako je za naš jutarnji program izjavio advokat porodice, u samom postupku uočen je čitav niz ozbiljnih propusta. 

Advokat Nebojša Perović govorio je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" i ocenio da je prvi propust ljudski.

nebojša perović.jpg
Foto: Kurir Televizija

- Ako se radi o turizmu, ako se radi o Crnoj Gori i ako se radi da je srpska državljanka nastradala pod nerazjašnjenim i za sada nepoznatim okolnostima, onda su dužni i da barem srpsku javnost, a da ne kažem prvenstveno porodicu, izveste, obaveste, da se obrate i da na jedan što brži način sve upoznaju sa slučajem - rekao je Perović.

On je dodao da je, ukoliko je tačno da četiri meseca tužilaštvo nije preduzelo ništa osim veštačenja o ispravnosti sajli, reč o ozbiljnom propustu.

123.jpg
Foto: Shutterstock, Privatna Arhiva

- Ako je tačno da nisu uzeli izjave od lica koja su upravljala plovnim sredstvom, odnosno gliserom, onda je zaista i to jedan veliki propust - istakao je Perović.

Na pitanje kako ovakva situacija može da se odrazi na samu istragu i šta porodica može da preduzme, advokat je odgovorio da pretpostavlja da su već angažovali punomoćnika u istrazi.

- Najuži članovi porodice bi bili saslušani kao oštećeni, morali bi da se izjasne. Ministarstvo pravde, Osnovno tužilaštvo u Kotoru, pa na kraju i Vlada Crne Gore, bili su dužni da sa više saopštenja upoznaju i svoje građanstvo i građanstvo Republike Srbije radi svog obraza - rekao je Perović.

ŠTA KOČI TUŽILAŠTVO U KOTORU? 4 meseca nema odgovora o nastradaloj Tijani u Budvi - Advokat Perović o koracima koji su izostali: Napravljen je veliki propust Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronika"PRIŠAO NAM MUŠKARAC I PONUDIO BESPLATNU VOŽNJU" Progovorila rođaka koja je bila sa Tijanom pre tragedije na parasejlingu: Nije snimala reklamu, nije bilo obuke
123.jpg
Hronika"BRATE, GDE NAM JE DEVOJKA? ŠTA ĆEMO DA RADIMO?! MOŽEMO DA KAŽEMO..." Novosađanka poginula u Budvi pre skoro 4 meseca, istraga tapka u mestu! Ko je kriv?!
budva.jpg
Hronika"ALO, HOĆU NAZAD! MOLIM VAS! OVO JE PREVIŠE STRAŠNO!" Pojavili se novi detalji o smrti Novosađanke tokom parasejlinga u Budvi! Postoji snimak od 24 minuta
budva2.jpg
HronikaDVA MESECA OD STRAŠNE SMRTI NOVOSAĐANKE U BUDVI OGLASILA SE NJENA PORODICA: Traže odgovor na najmanje pet ključnih pitanja o kobnom letu parasejlingom!
WhatsApp Image 2025-05-31 at 14.20.19_3ea7f633 copy.jpg
Instruktor skakačkog tima otkrio sve što morate da znate pre parasejlinga - proverom na ovaj način izbećićete tragediju jer "80% je uzrokovana ljudskom greškom" Izvor: Kurir televizija