U Višem sudu u Novom Sadu juče je nastavljeno suđenje Jožefu Farkašu (37), okrivljenom za teško ubistvo.

Prema navodima optužnice, on je 20. aprila prošle godine, u Ulici Baja Pivljanina, u novosadskom naselju Veliki rit, sa umišljajem usmrtio Aranku Aljiti, koju je prethodno zlostavljao. Žena je napustila njihovu vanbračnu zajednicu, a on je, i pored toga što je od 21. marta 2024. godine imao zabranu kontaktiranja i prilaženja oštećenoj, došao na pomenutu adresu i zadao joj više uboda po telu, od kojih je nesrećna žena preminula na licu mesta.

Okrivljeni Jožef Farkaš Foto: Društvene Mreže

- Ne znam da li mi verujete ili ne, ali meni je stvarno žao što sam to uradio i njoj, i sebi samom i svojoj porodici - rekao je juče Jožef Farkaš pred sudskim većem sudije Sanje Perić.

Inače, okrivljeni je sada pokojnu Aranku, dok su živeli zajedno, više puta fizički i psihički zlostavljao. Prema optužnici, nije joj dozvoljavao da ide na posao i fizički je napadao. Jednom prilikom je udario otvorenom šakom po licu, a jednom joj zadao udarac nogom u glavu. Nakon što je oštećena napustila vanbračnu zajednicu, u više navrata je dolazio i nagovarao je da mu se vrati, a kako je ona to odbila, pretio joj je da će je ubiti ukoliko se uda za drugog čoveka.

Kako smo ranije pisali, žitelji Velikog rita su, nakon zločina, ispričali da je okrivljeni, uprkos zabrani prilaska koja mu je određena zbog sumnje na nasilje u porodici, ubio nevenčanu suprugu u kući njenog brata. Sa Arankom, sa kojom ima troje dece, živeo u naselju Bangladeš, ali ga je ona napustila i došla kod brata u Veliki rit. Bezuspešno je nagovarao da mu se vrati, i verovatno je iz tog razloga došao i tog kobnog 20. aprila, samo dva dana pre nego što će mu isteći mera zabrane prilaska. Nakon počinjenog zločina, Farkaš je pokušao samoubistvo. On je sa višestrukim teškim ubodnim ranama i posekotinama, koje je sam sebi naneo, prevezen u Urgentni centar, a po izlasku iz bolnice određen mu je pritvor u kom se i dalje nalazi.

Jožef F. i ubijena Aranka Aljiti Foto: Društvene Mreže

Njih dvoje su živeli u naselju Bangladeš, koje je izgorelo nedavno, te su posle požara došli kod njene sestre da žive.

- Posvađali su se, on je izvadio nož i izbo je. Pokušala je sestra da ih razdvoji, ali nije uspela. Kada je video šta je uradio, povredio je i sebe. Imaju troje male dece, kaže izvor.