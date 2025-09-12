Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Zvezdara, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su turskog državljanina A. Y. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

- On se sumnjiči da je 11. septembra, oko 1.30 časova, u Ulici Nikole Doksata na Zvezdari, nakon fizičkog sukoba nožem naneo tešku telesnu povredu tridesettrogodišnjem državljaninu Kirgistana - piše u saopštenju MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kako smo ranije pisali, povređen je Z.A.E. (33) iz Kirgistana i on je sa teškim telesnim povredama, opasnim po život, kolima Hitne pomoći prevezen na Vojno-medicinsku akademiju. 

Osumnjičeni državljanin Turske je nakon ranjavanja muškarca pobegao, ali ga je policija posle kraće potrage pronašla i uhapsila.

