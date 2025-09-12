Slušaj vest

Bokser Đ. O. (24) iz Kragujevca doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću u Valensiji, zajedno sa svojim prijateljem A. B. (24), koji je takođe rodom iz Srbije, kada je njihov automobil marke "volvo" sletelo sa litice visoke oko 20 metara!

Sestra jednog od povređenih mladića kaže za Kurir da je do udesa došlo pre dva dana, 10. septembra, ali da porodica još uvek nije dobila detaljnije informacije o nesreći i zdravstvenom stanju povređenog.

- Trenutno nemamo mnogo informacija, znamo samo da su nakon udesa prevezeni u bolnicu u Valensiji, međutim, kada smo stupili u kontakt sa osobljem bolnice, rekli su nam da informacije o stanju primljenih pacijenata mogu da daju samo lično, tako da je moj drugi brat sada krenuo za Španiju. Mi smo u šoku i neizvesnosti od kada smo juče saznali da se udes dogodio - kaže zabrinuta sestra za Kurir.

Mesto nesreće u Valensiji Foto: Printscreen/levante-emv

Inače, Đ. O. je u Španiju otputovao 9. septembra, gde je otišao na odmor kod prijatelja A. B. koji već, kako saznajemo, živi i radi godinama u ovom španskom gradu.

- Otputovao je kod druga 9. septembra, na nekoliko dana na odmor, s obzirom na to da ove godine nije hteo da ide na more. A. B. već više od pet godina živi i radi u Valensiji. Za nesreću smo saznali preko njegovog drugara, s obzirom na to da se u Španiji za nesreću saznalo odmah tog dana - kaže sestra i dodaje:

- Njegov drug nam je javio i rekao da je jedan biciklista primetio vozilo u provaliji, nesreća se desila u ranim jutarnjim satima, a negde oko 11 su izvučeni uz pomoć hitnih službi koje su odmah izašle na teren. Kako nam je rečeno, A. B. je pokušao da izađe iz provalije, a moj brat je ostao zaglavljen u kolima sve dok spasioci nisu došli. On je zadobio teže povrede - dodaje ona i ističe da tačne informacije o zdravstvenom stanju još uvek nemaju.

Foto: Printscreen/levante-emv

Prema rečima naše sagovornice, Đ. O. je mladi bokser kluba Lukač iz Kraguejvca, te se porodica nada da će i uprkos ozbiljnim povredama, uspeti da se oporavi.

- Jedino što znamo jeste da je zadobio teške povrede, ali ne znamo koje konkretno, niti koliko dugo će morati da bude u bolnici. Ja se nekako i držim, ali roditelji su jako potreseni, molimo se samo da se ne desi ono najgore i da će uspeti da pobedi u bici za život - dodala je naša sagovornica.

Podsetimo, gradonačelnik Tusa, Kristobal Garsija, objasnio je da se nesreća dogodila na prvoj krivini planinskog prevoja koji se spušta ka starom gradu, gde je vozilo sletelo sa puta i survalo se niz liticu.