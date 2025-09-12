Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Novom Sadu, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su I. S. (31) iz Bačke Palanke zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela prevara.

- Sumnja se da je on, u avgustu i septembru ove godine, nakon objavljene konačne rang liste, mobilnim telefonom kontaktirao više preduzetnika, pravnih lica i zadruga koji su učestvovali na Trećem javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Projekta Konkurentna poljoprivreda Srbije, finansiranog na osnovu Sporazuma o savezu između Svetske banke i Ministarstva finansija, a čiji je korisnik Ministarstvo poljoprivrede, i lažno se predstavljao kao radnik Uprave za agrarna plaćanja, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi - saopštili su iz MUP.

Kako su dodali, on je potom, kako se sumnja, od oštećenih zahtevao novac u iznosu od 10.000 evra, kako bi im nakon obezbeđenih dodatnih sredstava u projektu, omogućio da dobiju dodatna bespovratna sredstva.

I. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.