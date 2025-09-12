Slušaj vest

Suđenje optuženima za planiranje ubistva Luke Bojovića prošle godine u Beogradu, odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu, pošto je tužilaštvo izmenilo optužnicu i odustalo od gonjenja Bogdana Pantovića.

Pošto je Više javno tužilaštvo u Beogradu izmenilo optužnicu, naredno suđenje je zakazano za 29. septembar, kako bi se advokati i optuženi upoznali sa izmenama. Optuženi će, ukoliko budu želeli, moći da se ponovo izjasne na navode tužilaštva koji ih terete za pokušaj ubistva na podmukao način.

- Sada se terete da su planirali oštećenog da ubiju na podmukao način s leđa - objašnjava sagovornik Kurira.

Za pripremu Bojovićevog, podsetimo, ubistva sudi se Nikoli Pavloviću, Milanu Iliću, Filipu Karaveliću i Saši Kuzmanoviću.

Kao organizator gupe označen je Karavelić. Kriminalna grupa se tereti da je Bojovića pratila od početka februara do 10. maja prošle godine, kada su uhapšeni. Tužilaštvo navodi i da su nabavili oružje i municiju za ubistvo Bojovića, vežbali gađanje i pratili njegovo kretanje, čekajući pogodan trenutak da ga ubiju.

Luka Bojović Foto: Kurir, J. L. PINO / AFP / Profimedia

- Iznajmili su tri "štek stana" na Vračaru, vozilo rentakar agencije, opservirali lokaciju na kojoj su imali informaciju da boravi Bojović. Nabavili su pištolj marke "Walther Creed" sa izbrušenim serijskim brojem, pa su u Velikom selu, u njivama iza Dunava 3. maja 2024. godine vršili isprobavanje pištolja namenjenog za izvršenje ubistva - navodi se u optužnici.

Međutim, 10. maja prošle godine svi su uhapšeni, a kod Nikole Pavlovića, koji je trebalo da bude direktni izvršilac zločina, pronađen je i pištolj. U cevi je bio jedan metak, dok se u okviru nalazilo još 13.

Prema nezvaničnim informacijama, ova kriminalna grupa i zločin koji pripremaju otkriveni su pošto je policija "na mere" stavila osumnjičenog Sašu Kuzmanovića.

- Postojala su operativna saznanja da se Kuzmanović bavi različitim krivičnim delima, odnosno trgovinom drogom i pružanjem logistike u teškim krivičnim delima. Prema njemu su primenjene mere i otkriveno je da on često odlazi na Vračar, kreće se isitm ulicama i prati ulazak i izlazak vozila iz jedne zgrade. Uglavnom je stajao na 30 do 40 metara od zgrade u kojoj je u to vreme boravio Luka Bojović - otkriveno je tokom istrage kako je raskrinkan plan kriminalne grupe.

Navodno, inspektorima je bilo upadljivo i to što se trudio da svakoga dana izgleda drugačije, menjao je frizure, način oblačenja a jednom je čak poveo i dete.

- Osim što je trudio da bude neprimećen na ulici, povremeno je sedeo u kafićima, iz kojih ima direkan pogled na istu zgradu. U vreme kada je u stanu boravila supruga Luke Bojovića, dolazio je često. Tu bi provodio po četiri ili pet sati, uglavnom pre podne - otkrili su istražitelji.

Oko 1. maja prošle godine, njegovi dolasci na Vračar postali su još učestaliji. Gotovo svakog jutra je od 9 sati ujutru bio "na poziciji" koja gleda na ulicu.

Hapšenje osumnjičenog Foto: Mup

Dan pred hapšenje, inspektori koji su nadzirali lokaciju videli su Kuzmanovića koji je u blizini lokacije na kojoj je obično boravio parkirao automobil i čekao u njemu, dok je na zidiću u blizini ulaza sedeo Nikola Pavlović, obučen kao košarkaš, sa loptom u rukama, kačketom i naočarima na glavi.

- Kada je pored "košarkaša" prošla policija, on je otišao sa zidića, a samo desetak minuta kasnije se ponovo vratio, ali obučen potpuno drugačije. Narednog dana, kada je izvedena akcija hapšenja, Pavloviću su lisice stavljene upravo na zidiću, a bio je maskiran u "sportistu" kao i prethodnog dana. Kuzmanović je uhapšen u kolima, dok ga je čekao, najverovatnije jer je trebalo da Pavloviću posle zločina omogući bekstvo - otkriveno je tokom istrage.

Inače, pred sudom su pogledana i fotograije pronađene u mobilnim telefonima okrivljenih, a na kojima je i crni audi u blizini Bojovićeve zgrade.