Siniša Petrić, zvani Zenica, koji je važio za jednog od najopasnijih pripadnika nekadašnjeg zemunskog klana, danas izlazi na uslovnu slobodu odlukom Komisije za uslovni otpust Ministarstva pravde Republike Srpske, potvrđeno je za Kurir.

- Komisija za uslovni otpust je u skladu sa ranijim planom održala sednicu 10. septembra. Na toj sednici razmatran je i predmet zatvorenika P. S. iz KPZ Foča, koji izdržava kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Početak preostalog dela kazne datira od 14. februara prošle godine, a redovan istek kazne je 26. januara sledeće godine - navodi se u saopštenju Ministarstva pravde.

Siniša Petrić Zenica Foto: Profimedia

Kako se dodaje, na osnovu pozitivnog mišljenja KPZ Foča, Komisija mu je odobrila uslovni otpust, koji stupa na snagu danas, oko četiri meseca pre isteka kazne.

- Ministarstvo pravde Republike Srpske je 2. septembra 2025. godine uputilo dopis svim kazneno-popravnim ustanovama u Republici Srpskoj da dostave predloge i molbe zatvorenika, zaključno sa 5. septembrom 2025. godine. Komisija za uslovni otpust zatvorenika Republike Srpske održava sednice četiri puta godišnje. Imenovana je od strane bivšeg ministra pravde Miloša Bukejlovića 25. oktobra 2024. godine, a predsednik Komisije je predsednik Vrhovnog suda Republike Srpske Danijela Milovanović - navodi se u odgovoru dostavljenom Kuriru.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak stupio je na dužnost 9. septembra ove godine.

Siniša Petrić, podsetimo, prošle godine je izručen iz Španije, nakon što su mu španske vlasti usvojile zahtev da deo svoje kazne zatvora izdržava u Bosni i Hercegovini.

Podstimo, Petrić je uhapšen u feburaru 2012. godine u jednom restoranu u Valensiji. On je dve godine kasnije u Španiji osuđen na 15 godina zatvora zbog organizovanog kriminala i posedovanja oružja.

- On je ranije, presudama sudova u Nišu i Subotici zbog nanošenja povreda, razbojništava i nelegalnog držanja i nošenja oružja bio osuđivan. Okružni sud u Banja Luci, koji je prihvatio kaznu iz Španije u februaru 2023. je doneo odluku da prihvata i izvršenje kazni iz Srbije, pa je Petrić osuđen na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora. U nju je uračunato i vreme provedeno u pritvoru i zatvoru u Srbiji zbog razbojništva, od 1994. do 2007. godine, kada je pobegao iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, pa mu je ostalo bilo samo da dosluži ostatak kazne - objašnjava izvor Kurira upućen u postupak.

Petrić je prošle godine, u najvećoj tajnosti i uz ogromne mere obezbeđenja izručen iz Španije Bosni i Hercegovini.

