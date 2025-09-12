Slušaj vest

U mestu Marići u Tivtu došlo je do fizičkog sukoba između više lica te je policija preduzela niz aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja.

- Pripadnici tivatske policije došli su do sumnje da su lica N.M. (24), A.N. (18), A.N. (26), F.N. (26), P.N. (24), A.N. (27), L.N. (22) iz Republike Srbije i E.N. (29) sa Kosova, dok su se nalazili u vozilu u pokretu, pokušali da ostvare kontakt sa oštećenim licem koji je u tom trenutku bio pešak. Nakon toga su se zaustavili i zadali mu više udarca u predelu glave i tela uz upotrebu podesnog sredstva od čega je zadobio povrede koje su izveštajem lekara specijaliste opisane kao lake, potvrđeno je za RINU u UP.

Izvršen je uviđaj na licu mesta gdje su izuzeti predmeti i tragovi i od oštećenog lica su prikupljena obaveštenja na zapisnik nakon što mu je ukazana lekarska pomoć.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem su nalogu gore pomenuta lica lišena slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje i oni su u zakonskom roku uz krivičnu prijavu privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.