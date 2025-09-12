STATISTIKA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA Mladi bez vozačke sedaju za volan - Ovaj broj njih tako izgubi život! Ćurčić otkrio ko je kriv za neodgovornost maloletnika
Juče je odjeknula vest da je tinejdžer izazvao tešku saobraćajnu nezgodu u Barajevu u kojoj je povredjeno još dvoje maloletnika. Petnaestogodišnji dečak izgubio je kontrolu nad vozilom i udario u banderu.
Kako i zašto deca, bez dozvole sedaju za volan i na koji način mozemo uticati na takvo ponašanje, za Kurir je objasnio Veljko Ćurčić, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost u saobraćaju.
- Ovo je nažalost još jedna u nizu saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom, a učestvuju mladi učesnici u saobraćaju. Problem je odgovornost za njihovo stradanje, posebno kod maloletnika. Sistemskim radom od malih nogu moramo iskorenjivati loše naviek i postavljati ispravne stavove, svi, od porodilišta, preko učitelja i nastavnika, pa i porodice treba da kreiramo zdravo razmišljanje kako bi mladi bili bezbedni - kaže Ćurčić.
On kaže da najveća odgovornost za ovakvo ponašanje leži u porodici i vaspitanju pojedinaca, navikama i ličnim primerima koje moraju da imaju ispred sebe:
- Moramo istaći da sistemskim radom sve ovo možemo promeniti. Porodica ima glavnu ulogu u kreiranju ispravnih i pozitivnih stavova. Kod nas u narodu vlada pravilo da roditelji jedva čekaju da dete krene, pa čujemo često da je neko već naučio da vozi i "samo mu fali vozačka dozvola". LJudi zaboravljaju da je to vrlo opasno oružje kojim moramo da naučimo da rukujemo. Za sve je potrebno znanje, vreme i iskustvo koje mladi nemaju, pa zato potcenjuju rizike i upuštaju se u rizična ponašanja - kaže on.
Ćurčić dodaje da u saobraćajnim nerećama više od 100 mladih lica godišnje izgubi život, dok je ove godine došlo do smanjenja ove mračne statistike, pa je život izgubilo šest lica manje od prethodne.
- Prosečno 14 mladih lica izgubi život godišnje a da nisu stekli vozačku dozvolu. Najugroženiji su u prvoj godini vozačkog staža, osećaj svemoći i potreba za dokazivanjem uz sve to da nemaju dovoljno iskustva.
