Telo Mine M. (35) iz Vrnjačke Banje koja se juče utopila na Luštici pronađeno je, kako Kurir saznaje, u hrvatskim vodama, nakon što je juče upala u more kod rta Veslo na Luštici u Crnoj Gori. Ova informacija nezvanično nam je potvrđena iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

- U potragu su bili uključeni crnogorski ronioci-spasioci, čamci, skuteri, kao i dronovi i helikopteri, a o slučaju su bili obavešteni i nadležni organi u Hrvatskoj, s obzirom na to da morske struje često telo odnesu u Hrvatsku - kaže izvor Kurira.

Podsetimo, devojka se sa drugaricom fotografisala na jednoj od stena, nakon čega je upala u vodu i nestala.

Mina M. se slikala na stenama neposredno pre tragedije Foto: Društvene Mreže

- Odmah je alarmirana spasilačka služba, kada je negde oko 15.40 sati stigla dojava da se jedna osoba utopila. Potraga je krenula odmah, međutim zbog snažnog nevremena koje je zahvatilo ovo područje sve je prekinuto posle sat i po vremena i nastavljeno jutros oko 7 časova - kaže izvor Kurira.

Ronioci su zaronili na kritične tačke, dok dronovi snimaju površinu mora. Inače, u potragu je bio uključen i helikopter koji je teren obilazio više puta.

Mesto na kom je devojka iz Vrnjačke Banje upala u more Foto: Printscreen/rtcg.me

- Zadatak je bio izuzetno težak jer je vidljivost loša, a struje jake. Angažovana je bila maksimalna oprema, ali jesamapotraga izuzetno teška zbog nepogodnosti terena, vremenskih nepogoda, jake struje, visokih talasa i velike dubine mora, prema dosadašnjem iskustvu, osobe koje se utope u ovom delu crnogorskog primorja, na kraju budu pronađena u hrvatskim vodama, kao što je to bio slučaj i sada - dodaje naš izvor.