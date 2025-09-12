Slušaj vest

M. M. iz Vrnjačke Banje utopila se juče oko 15 časova kod rta Veslo na Luštici u Crnoj Gori, dok se na jednoj od stena fotografisala sa prijateljicom. Potraga za njenim telom i dalje traje.

Mladu Srpkinju, kako piše Republika, povukli su talasi, a uprkos tome što je njeno telo brzo primećeno, zbog nepovoljnih vremenskih uslova i nemogućnosti isplovljenja plovila iz Bokokotorskog zaliva telo nije odmah izvučeno.

Navodno, tragedija se dogodila kada s M. M. sa prijateljicom fotografisala na steni. Iznenada, ogromni talasi povukli su je u more.

Devojka koja se utopila na Luštici Foto: Društvene Mreže

M. M. je neposredno pre nesreće objavljivala na društvenim mrežama fotografije i snimke sa mesta gde je nastradala, a na kojima se može videti uzburkano more.

Na terenu od juče su ronioci Regionalnog centra iz Bijele, kao i druge spasilačke ekipe iz Crne Gore.

Imamo koordinisanu akciju na terenu prisutna je avio helikopterska jedinica za osmatranje iz vazduha, Uprava pomorske sigurnosti sa svojim plovilima i naši ronilački timovi za pretragu terena pod vodom. Zona podvodne pretrage je velika naročito ako se uzme u obzir da je dubina na tom potezu i preko 100 metara - rekao je za RINU Danilo Mijajlović iz Ronilačkog centra iz Bijele.

Foto: Društvene Mreže

Spasilački čamac SAR-1 iz Uprave pomorske sigurnosti upućen je kao podrška ronilačkom timu zbog jakih talasa i otežanih uslova na moru.

U potrazi za telom od jutros je angažovana helikopterska jedinica MUP-a.