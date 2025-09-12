Slušaj vest

Na video materijalu se vidi čovek koji podseća na Veljka Belivuka kako navodno šeta u dvorištu pritvorskog dela Specijalnog suda, piše Republika.

Nije poznato ni kada je snimak nastao, kao ni ko ga je načinio.

Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) su Kuriru rekli da ovo nije šetalište ni Okružnog zatvora u Beogradu ni Posebne pritvorske jedinice.

Na njemu se vidi muškarac koji podseća na Belivuka, snimljen kroz rešetke na prozoru, kako se šeta i pokazuje tri prsta u jednom trenutku.

Suđenje protiv Belivuka i članova njegove grupe predstavlja jedan od ključnih procesa u borbi protiv organizovanog kriminala u regionu.

Podsetimo, tužilaštvo za organizovani u optužnici protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i ostalih pripadnika njihove organizovane kriminalne grupe, koja je delovala pod velom partizanove navijačke grupe "Principi", tereti zbog udruživanja za činjenje krivičnih dela teška ubistva, trgovina drogom i oružjem, otmica i silovanja.

Istraga protiv ove kriminalne grupe pokrenuta je 5. februara 2021. godine i nakon toga proširena je još šest puta, protiv istih lica za nova krivična dela ili novih lica.

Reč je o brutalnim ubistvima izvršenim u vikendici u Ritopeku gde su mučeni, likvidirani, raskomadani i samleveni u mašini za meso Aleksandar Gligorijević, Goran Veličković, Milan Ljepoja, Lazar Vukičević, Zdravko Radonjić, Goran Mihajlović i Nikola Mitić.

Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Kurir/Privatna Arhiva

Tužilac je novinarima pokazao neobjavljivane fotografije koje će se koristiti kao dokaz protiv ove grupe. Na fotografijama su pomenuti muškarci najpre živi, mučeni, sa odsečenim glavama, a potom su se mogli videti i isečeni delovi tela složeni u kadi.

Na obezglavljenim telima pojedinih žrtava ispisane su poruke za pripadnike suparničkog klana, dok su odsečene glave slikane između nogu ili u drugim pozama.

U pitanju su fotografije iz komunikacije pripadnika ove grupe zaplenjene sa servera SKY i dobijene za ovu istragu putem međunarodne pravne pomoći od jedne zapadnoevropske države.

Pored pomenutih fotografija sa SKY servera zaplenjeni su i audio i video zapisi koji ukazuju na događaje i osumnjičene.

Ova grupa uhapšena je 4. februara 2021. godine. Belivuk i Miljković su pod sumnjom da su organizovali kriminalnu grupu koja je izvršila niz najtežih krivičnih dela, skrivajući se iza Parizanove navijačke grupe “Principi”.

U aprilu 2021. godine je u skrivenoj prostoriji objekta u Ritopeku koji je, kako se sumnja, koristila ova kriminalna grupa, pronađena je mašina za mlevenje mesa koja je razmontirana i poslata na veštačenja.