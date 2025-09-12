ŽENA GA PRIJAVILA ZA NASILJE U PORODICI, ON JOJ DOŠAO NA POSAO I PRETIO UBISTVOM: Uhapšen osumnjičeni kom je bila izrečena i mera zabrane prilaska
S. Đ. (30), za kojim je 23. jula raspisana potraga zbog sumnje da je prekršio meru bezbednosti koja mu je izrečena zbog sumnje da je počinio krivičnog dela nasilja u porodici, policijski službenici PS Surčin uhapsili su po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 23. jula došao na radno mesto oštećene - svoje supruge na koji način je prekršio izrečenu meru bezbednosti kojom mu se zabranjuje da joj se približava i komunicira sa njom, nakon čega joj je uputio pretnju da će napasti na njen životi i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio njeno spokojstvo i duševno stanje - navodi se u saopštenjuu tužilaštva.
Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih dela koja mu se stavljaju na teret, a imajući u vidu postojanje osobitih okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo i uticati na oštećenu i svedoka, javni tužilac je sudiji za prethodni postupak podneo predlog da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.