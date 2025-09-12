Slušaj vest

S. Đ. (30), za kojim je 23. jula raspisana potraga zbog sumnje da je prekršio meru bezbednosti koja mu je izrečena zbog sumnje da je počinio krivičnog dela nasilja u porodici, policijski službenici PS Surčin uhapsili su po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 23. jula došao na radno mesto oštećene - svoje supruge na koji način je prekršio izrečenu meru bezbednosti kojom mu se zabranjuje da joj se približava i komunicira sa njom, nakon čega joj je uputio pretnju da će napasti na njen životi i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio njeno spokojstvo i duševno stanje - navodi se u saopštenjuu tužilaštva.