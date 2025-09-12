Slušaj vest

U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je uhapšeni državljanin Ruske Federacije S.S. (34) na okolnosti izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Njemu se, kako je saopšteno iz tužilaštva, na teret stavlja da je u sredu u jednom poznatom hotelu na Novom Beogradu najpre ušao u verbalni sukob sa zaposlenima, odbijajući da napusti hotelsku sobu nakon isteka vremenskog period za koji je platio boravak, a potom i sa policijskim službenikom PS Novi Beograd koji je na poziv došao u hotel. 

- Osumnjičeni je policijskog službenika odgurnuo obema rukama u predelu grudi, odbijajući da mu pruži lična dokumenta na uvid i pružajući pasivan otpor u toku intervencije - navodi se u saopštenju.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da nisu tačni navodi krivične prijave.

- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, s obzirom da je okrivljeni državljanin Ruske Federacije, te da je izjavio da ima prijavu boravka u Francuskoj, a da je u Republiku Srbiju, u kojoj nema nepokretnu imovinu ni porodicu, došao turistički - navodi se iz tužilaštva.

Ne propustiteHronikaRUS IZBODEN U STANU U BEOGRADU: Hitno prevezen u bolnicu, svemu prethodila svađa
IMG-20241121-WA0002.jpg
HronikaHOROR PRIZOR U KUĆI KOD BEOGRADA: Ruski državljanin pronađen s kesom na glavi
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg
HronikaRUS KRVAVE GLAVE UŠETAO U URGENTNI CENTAR: Ima povrede i slomljen nos, lekarima rekao da je PRETUČEN I OPLJAČKAN
viber-image-20230429-221635054.jpg
HronikaDRAMA NA BENZINSKOJ PUMPI NA PALILULI: Ruski državljanin uzeo komad stakla, pa pretio da će da prereže sebi vrat
3806146-xcv-edit.jpg