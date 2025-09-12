Slušaj vest

U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je uhapšeni državljanin Ruske Federacije S.S. (34) na okolnosti izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Njemu se, kako je saopšteno iz tužilaštva, na teret stavlja da je u sredu u jednom poznatom hotelu na Novom Beogradu najpre ušao u verbalni sukob sa zaposlenima, odbijajući da napusti hotelsku sobu nakon isteka vremenskog period za koji je platio boravak, a potom i sa policijskim službenikom PS Novi Beograd koji je na poziv došao u hotel.

- Osumnjičeni je policijskog službenika odgurnuo obema rukama u predelu grudi, odbijajući da mu pruži lična dokumenta na uvid i pružajući pasivan otpor u toku intervencije - navodi se u saopštenju.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da nisu tačni navodi krivične prijave.