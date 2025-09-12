RUS NAPRAVIO HAOS U POZNATOM HOTELU U BEOGRADU: Odbio da napusti sobu, pa napao policajca koji je došao na intervenciju
U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je uhapšeni državljanin Ruske Federacije S.S. (34) na okolnosti izvršenja krivičnog dela ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.
Njemu se, kako je saopšteno iz tužilaštva, na teret stavlja da je u sredu u jednom poznatom hotelu na Novom Beogradu najpre ušao u verbalni sukob sa zaposlenima, odbijajući da napusti hotelsku sobu nakon isteka vremenskog period za koji je platio boravak, a potom i sa policijskim službenikom PS Novi Beograd koji je na poziv došao u hotel.
- Osumnjičeni je policijskog službenika odgurnuo obema rukama u predelu grudi, odbijajući da mu pruži lična dokumenta na uvid i pružajući pasivan otpor u toku intervencije - navodi se u saopštenju.
Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da nisu tačni navodi krivične prijave.
- Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, s obzirom da je okrivljeni državljanin Ruske Federacije, te da je izjavio da ima prijavu boravka u Francuskoj, a da je u Republiku Srbiju, u kojoj nema nepokretnu imovinu ni porodicu, došao turistički - navodi se iz tužilaštva.